Как (не) менялся Илья Ковальчук: 18 фото от дебюта до возвращения в «Спартак»

Кажется, он вообще не стареет.

Илья Ковальчук возвращается на лед – и этот факт не так просто уложить в голове. Нападающий, выбранный под первым номером драфта НХЛ-2001, подаривший стране праздник на ЧМ-2008, взявший золото Олимпиады-2018 как игрок, а серебро Игр-2022 уже как генменеджер сборной, к концу 2023 года все еще не закончил карьеру!

А ведь в январе он заявлял в эфире «Скользкого льда» немного другое: «Закончил ли я? Ну не официально, но… Я думаю, что все уже понимают... Для того чтобы чем-то серьезно заниматься, я не могу просто прийти и отбывать номер – нужно какое-то время, чтобы подготовиться. В этом чемпионате я играть точно не буду».

Кто ж знал, что у него каждый сезон надо переспрашивать.

В любом случае это очень круто – и теперь за мощным «Спартаком» Жамнова следить еще интереснее. Если кто забыл: в декабре 2020-го Ковальчук подписал контракт с «Авангардом» – и помог временно балашихинскому клубу привезти Кубок Гагарина в Омск! Появление Ильи называют ключевым в том чемпионстве – он сплотил команду, немного уставшую от требовательности Хартли.

Контракт с красно-белыми нападающий подписал тоже не просто так – явно не хочет отбывать номер и уж тем более подвести Алексея Жамнова, с которым знаком еще с Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Так что 40-летнего Ковальчука стоит рассматривать как усиление – если не для атаки, то точно для раздевалки.

* * *

Первый выход Ильи в матче обещают не раньше 24 декабря, а пока можно вспомнить, как менялся образ игрока на протяжении всей карьеры.

Ковальчук родился в Твери, где и начал играть в хоккей, но довольно часто его записывают в воспитанники московского «Спартака», что тоже верно: когда Илье было 14, отец уже возил его в Москву на тренировки красно-белых.

Довольно быстро стало понятно, что растет большой талант. В 16 он играл не только за вторую команду «Спартака», но и дебютировал за главную – правда, на тот момент она играла не в суперлиге, а дивизионом ниже.

В 18 лет – после первого взрослого сезона, двух ЮЧМ (серебро и золото) и одного МЧМ (ох, не вспоминайте) – он ушел под первым пиком на драфте НХЛ – такого в истории нашего хоккея еще не было. «Атланта» выбрала его первым, оставив Джейсона Спеццу «Оттаве» (закончил карьеру в 2022-м).

«Трэшерс» были явными аутсайдерами в НХЛ, поэтому молодые звезды – Ковальчук и Хитли – получали предостаточно времени на льду в любых расстановках.

Во время локаута Ковальчук оказался не в «Спартаке», а в казанской дрим-тим. В плане состава была мощь, а в плане результата – пшик. Тогда же Илья немного закусился с Зинэтулой Билялетдиновым (первый сезон тренера в «Ак Барсе»!).

Интересно, что сезон-2005/06 Илья тоже начал в России – за подмосковный «Химик», но вскоре договорился с «Трэшерс» по новому контракту – и вернулся за океан. Через сезон команда даже попала в розыгрыш Кубка Стэнли – первый и последний именно для «Атланты».

18 мая 2008 года – день, когда Илья Ковальчук окончательно поселился в сердечке всех хоккейных болельщиков России.

На протяжении всей карьеры Илья Ковальчук, конечно, взрослел, но внешне особо не менялся – лишь весной 2012-го произошла первая резкая смена имиджа: появилась борода. Хотя, кажется, это связано с первым длительным плей-офф в его жизни – тогда «Нью-Джерси», за который играл нападающий, дошел до финала Кубка Стэнли. Но трофей достался «Лос-Анджелесу».

В следующий локаут (действующих игроков, заставших два локаута в НХЛ осталось немного – берегите их) Ковальчук оказался еще в одной суперкоманде – СКА. Но в январе энхээловцам надо было возвращаться за океан, хотя Илье уже не очень хотелось.

В итоге следующим летом Ковальчук официально завершил карьеру в НХЛ, попрощался с «Нью-Джерси», где был контракт на 100 млн, и рванул в Россию. В составе СКА он выиграл два Кубка Гагарина, оба раза забивая победные голы сезона, и один раз был признан MVP плей-офф.

К этому моменту его волосы стали уже чуть светлее – появилась первая седина (хотя у Овечкина все равно раньше).

А зимой 2018-го Ковальчук исполнил мечту – свою и отца: стал олимпийским чемпионом в Пхенчхане.

Помните, что Илья официально завершил карьеру в НХЛ? В 2018-м 35-летний игрок возобновил ее – причем в составе клуба, которому он проиграл единственный финал Кубка Стэнли. Кстати, к этому моменту легкая небритость стала уже привычной частью образа хоккеиста.

Вообще во второе пришествие в НХЛ Ковальчук сыграл за большее количество клубов, чем в первое. Даже клуб Оригинальной шестерки зацепил – успел поиграть в «Монреале».

Конечно, его переход в «Вашингтон» – самый громкий трансфер в заокеанской карьере. Все ожидали, что уже почти русские «Кэпиталс» пошумят в плей-офф, но ковид, отсроченный плей-офф, изоляция – и вылет в первом раунде.

Казалось, что на мировой пандемии карьера Ковальчука и завершится. Но спустя четыре месяца он появился в «Авангарде» – и взял еще один Кубок Гагарина. Такой густой бороды у Ильи не было никогда.

А меньше чем через год он наблюдал за игрой сборной с олимпийских трибун Пекина. Впервые не его повезли на Игры, а он организовывал поездку – в статусе генменеджера команды. Казалось, что форма навсегда убрана в шкаф, а впереди – только деловые костюмы.

Даже сам Ковальчук намекал на окончание игровой карьеры...

... а в декабре 2023-го подписал контракт со «Спартаком». И теперь готовится к своему первому матчу за «Спартак» на высшем уровне (в суперлиге за него он так и не сыграл).

И может показаться, что Ковальчук пришел красиво завершить карьеру, пройдя путь от «Спартака» до «Спартака». Но кто знает, что он устроит в следующем сезоне – может, в «Нью-Джерси» захочет еще поиграть.

Фото: ХК «Спартак»; РИА Новости/Алексей Даничев, Алексей Филиппов; AP/Nick Wass, Graham Hughes, Chris Brown, Frank Franklin II, Duncan Williams, FRANK GUNN, RYAN REMIORZ