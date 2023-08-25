Отдали ради расторжения.

Главная интрига последней недели межсезонья: как СКА с явным перебором игроков будет умещаться под потолком зарплат? Заявка на сезон со дня на день!

И вот ответ. Армейский клуб работает – и очень нестандартно. Следите за руками:

18:18 четверга по московскому и петербургскому времени. Роман Ротенберг попрощался с Николаем Прохоркиным в телеграм-канале (он часто дает информацию раньше официального канала СКА).

18:21. СКА добавляет: игрока обменяли в «Сочи» на денежную компенсацию.

18:45 (спустя 27 минут). Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко пишет, что Прохоркин покидает «Сочи».

19:50. «Сочи» подтверждает всю историю гифкой с заходящим и сразу уходящим Эйбом Симпсоном.

По сути, в инфополе нападающий пробыл игроком «Сочи» всего 27 минут.

Об обмене Прохоркина Роман Ротенберг объявил еще в начале августа, а попрощались только сегодня.

Скорее всего, спроса на травматичного нападающего с 70-миллионной зарплатой не было – пришлось скидывать контракт в дружественный клуб, который уже давно неофициально называют армейским фармом.

К чему такие сложности? Почему СКА не мог сам расстаться с Прохоркиным?

● СКА и правда было лучше не расторгать контракт из-за проблем с потолком зарплат – с учетом Прохоркина, по данным «СЭ», клуб выходил за допустимый предел на 136 миллионов рублей. Согласно регламенту, выходное пособие при расторжении контракта с хоккеистом (по соглашению сторон или по инициативе клуба) учитывается при подсчете потолка.

● Расставшись с Прохоркиным напрямую, СКА получил бы в платежную ведомость нагрузку в 17,5 миллиона на этот сезон и 14 млн – в следующем (25% невыплаченной зарплаты за текущий сезон и 20% – за последующий). Совершенно ненужные траты, особенно в нынешней ситуации.

● У «Сочи» нет проблем с потолком, зато есть вопросы по полу. Установленный лигой минимум суммы зарплат игроков – 45% от потолка, то есть 405 млн рублей. Но эту цифру можно добрать по ходу чемпионата, главное – чтобы к заявке на сезон в платежке было хотя бы 344,25 миллиона рублей. По данным «СЭ», южане в этот минимум вписались – без Прохоркина у них уже накопилось 353 млн рублей.

● По идее, «Сочи» мог бы договориться с Прохоркиным на сезон – и как минимум сразу закрыть проблему пола зарплат. Но, кажется, у клуба нет денег на игрока. Поэтому «Сочи» просто добавит к платежке 17,5 миллиона – и за сезон останется закрыть всего 35 млн .

● СКА не первый раз чужими руками расторгает хоккеистов. В мае 2020-го армейцы в ходе большого обмена с участием «Амура» и «Магнитки» отправили Максима Карпова и Илью Каблукова в Хабаровск. Так они скинули игроков, не влезавших в потолок – кстати, в тот момент выходное пособие не шло бы в потолок СКА, они пошли навстречу «Металлургу». Ну и заодно сэкономили 31 миллион рублей.

Понятно, а куда теперь Прохоркин?

● СКА подписал контракт с нападающим в мае 2022-го – сразу трехлетний и на общую сумму 210 млн рублей. В последние годы армейский клуб довольно быстро разочаровывается в игроках (посмотрите на MVP сезона-2022/23 Дмитрия Яшкина или Дамира Жафярова с Никитой Гусевым). В случае с Прохоркиным не в его пользу сыграли травмы – он пропустил больше половины прошлого чемпионата и впервые вышел на лед только 8 января: сыграл 3 матча регулярки (0+1), а потом появился только в плей-офф (1+3).

Этим летом восстановившийся Прохоркин ждал второго шанса, но Роман Ротенберг расстался с игроком во время двусторонки СКА – по итогам первого периода.

«Будем рассматривать предложения, которые есть по рынку. Сезон приближается, Николай в хорошей форме, думаю, что вопрос будет решен в ближайшее время», – отметила агент нападающего Ольга Корсунская в интервью ТАСС.

● Спрос на Прохоркина будет – при новом лимите на легионеров центр с российским паспортом (хоть и после серьезной травмы) действительно в цене. Вряд ли, конечно, его нынешняя стоимость в районе 70 миллионов рублей, но полтинник сможет выторговать даже за неделю до старта регулярки.

● Как пишет журналист «Матч ТВ» Дмитрий Лукашов, этим летом на Николая претендовали «Салават Юлаев» и «Спартак». С тех пор в Уфе мало что поменялось: в топ-6, к примеру, центрит 27-летний Артем Пименов. В борьбу за Прохоркина может теоретически влезть и «Авангард», у которого тоже проблемы на позиции: Спунер и Николишин только осваиваются в составе, а Валентин Пьянов выбыл на месяц из-за перелома.

Фото: Alexander Kulebyakin, Maksim Konstantinov/Global Look Press