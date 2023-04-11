289 комментариев

Очередной эксперимент ФХР.

Хоккейный сезон для Романа Ротенберга не закончен, даже несмотря на вылет в финале Запада. В воскресенье ФХР объявила, что главный тренер СКА возглавит сборную России 25 в майском турне против сборной Беларуси.

«Роман Борисович недавно работает тренером, но успел зарекомендовать себя как хороший специалист, умеющий развивать игроков – это видно по результатам прогресса многих хоккеистов в СКА», – объяснил такое назначение президент федерации Владислав Третьяк.

Так, стоп! Что за сборная России 25?

По сути, это ребрендинг сборной России U25 – проект, придуманный в августе 2022-го, должен был заменить вторую сборную (ее еще называли «олимпийской» – хотя она не имела никакого отношения к Олимпиаде), которая играла на турнирах типа Кубка Германии и Sochi Hockey Open. С учетом отстранения хоккейной России от международных соревнований в календаре команды остался только турнир в Сочи и, кроме того, планировалось, что сборная U25 сыграет на Кубке Первого канала (спойлер: не сыграла).

«Проект направлен на увеличение популярности хоккея в стране, привлечение дополнительного внимания к системе сборных команд России – молодежной и юниорских сборных, вершиной которой он станет», – так обосновали новую задумку в ФХР, делая особый акцент на том, что это команда «до 25 лет».

Потом ФХР переиграла концепцию – и Ротенберг объявил о новом бренде RU25: в сборную должны вызываться перспективные игроки, но не обязательно до 25 лет.

Сейчас – новая вводная: Третьяк делает акцент на том, что 25 – это средний возраст команды. То есть можно и игроков за 30 приглашать. По факту получается, что это обычная сборная России – без каких-либо ограничений. Не будет же реально никто смотреть в паспорт игроков и убирать их из состава только потому, что они ломают средний возраст команды.

Тогда к чему такие сложности? Почему это не просто сборная России?

Дело в том, что у сборной России есть главный тренер – Алексей Жамнов, контракт которого заканчивается в конце июня. Матчи с белорусами еще укладываются в этот срок (со 2 по 16 мая), но руководство ФХР заявило на них формально другую команду. Жирный намек на то, что Жамнова не хотят видеть на скамейке и вообще ждут, когда их сотрудничество закончится. Об этом говорят и различные вбросы в спортивные медиа.

Если помните, назначение тренера в сборную само по себе получилось максимально странным. В сентябре 2021-го Владислав Третьяк лично сообщил журналистам, что Россию на Олимпиаду повезет Олег Знарок, но через три дня все переиграли – и поставили Алексея Жамнова, у которого не было опыта работы главным тренером. О том, что федерации навязали эту кандидатуру сверху, говорили даже мелочи: например, отсутствие привычных брендов ФХР (типа «Красной машины») на первой пресс-конференции Жамнова – да и отсутствие самих представителей организации. Или то, что Роман Ротенберг лишился титула глава штаба сборной на время Олимпиады. О внутреннем конфликте никто не говорил публично, но при этом его особо и не скрывали.

Кстати, на Кубке Первого канала-2022 сборная Жамнова должна была сыграть против RU25 Ротенберга, но в итоге ФХР все отменила с очень странной формулировкой: «Собирать игроков на две сборные было бы очень непростой задачей». А Жамнов при этом остро реагировал, когда его спрашивали про вторую команду.

Сам главный тренер сборной в курсе майского турне команды Ротенберга – в интервью «Матч ТВ» он упоминал об этом. Правда, ему говорили, что это будет команда именно до 25 лет.

– В мае сборная России отправится в турне – Челябинск, Красноярск, Казахстан, Беларусь…

– Да, это матчи для игроков до 25 лет.

– Почему именно такой возрастной ценз?

– Это обсуждалось еще давно. Как и то, что на эти игры команду повезу не я, а другой специалист. Тут никаких секретов нет. Все обговорено с Третьяком заранее, никаких подводных камней.

А почему тренер именно Ротенберг?

Такое решение принял тренерский совет ФХР – и на сайте организации даже названы конкретные фамилии его членов: Борис Майоров – председатель, Аркадий Ротенберг, Владислав Третьяк, Борис Михайлов, Владимир Юрзинов, Павел Буре, Игорь Тузик, Зинэтула Билялетдинов, Алексей Кудашов, Валерий Брагин, Олег Браташ, Владимир Крикунов и Сергей Светлов.

Все они единогласно проголосовали за Романа Ротенберга, который, к слову, еще и вице-президент федерации. Так что ничего удивительного. Да и было бы странно, если б, например, дядя высказался против племянника или сотрудники СКА (Брагин и Юрзинов) против своего начальника.

Сложно сказать, по какому принципу отбирались участники в совет и как вообще проходило голосование (вряд ли Зинэтула Билялетдинов ради такого бросил подготовку «Ак Барса» к финалу Кубка Гагарина) – на сайте ФХР вы не найдете пояснений. Но вообще это любопытное тайное собрание, которое вернулось из небытия. На протяжении шести лет федерация и не вспоминала, что есть тренерский совет.

Совет вернулся только в прошлом году, когда поставил оценку «удовлетворительно» Алексею Жамнову за работу на Олимпиаде-2022, а в конце года всыпал ему же за поражение на Кубке Первого канала – разобрали так, словно полутоварищеские матчи с Беларусью и Казахстаном были делом государственной важности.

Интересно, насколько осторожны они были бы по отношению к сборной RU25 Ротенберга, если б ее допустили. Кстати, совершенно непонятно, к чему сейчас вообще эта формальность в виде одобрения совета – в прошлый раз назначение Ротенберга просто объявил Третьяк.

«Для меня это большая честь. Будучи маленьким мальчиком, не мог даже мечтать об этом. Делаю все возможное для Родины. Сейчас серьезный вызов. Благодарю всех, кто проголосовал за меня», – говорил в воскресенье Роман Ротенберг и при этом не выглядел удивленным. Он никогда не скрывал, что мечтает возглавить сборную – и, по сути, назначение вице-президента ФХР и главы штаба сборной главным тренером этой же сборной было лишь делом времени.

А «Россия 25» вообще играла?

Да, у нее был один турнир – Sochi Hockey Open-2022, но тогда команда еще комплектовалась с ограничением по возрасту. Вот как выглядел ее состав:

Примечательно, что первые две пятерки и основной вратарь – из системы СКА. Капитаном был 17-летний Матвей Мичков, а руководил командой Владимир Филатов, главный тренер «СКА-1946» в тот момент.

В первом же матче сборная молодых игроков сотворила сенсацию и обыграла «Авангард» (4:3), но выиграть турнир не получилось – еще одна победа (над Сочи – 6:1) и три поражения (Минск – 3:5, «Адмирал» – 1:3, СКА – 1:5). При этом главным хайлайтом турнира с участием России U25 стал силовой Алексея Емелина на Матвее Мичкове – после этого хита главный талант нашего хоккея пропустил пару месяцев.

А кто сейчас будет вызван в сборную?

В нынешнем списке «Россия 25» есть несколько фамилии из летнего состава: Сергей Иванов, защитники Арсений Коромыслов (оба – СКА) и Никита Новиков («Динамо»), нападающий Матвей Мичков («Сочи»). Хотя вряд ли сейчас Мичкову доверят капитанскую повязку.

Полностью расширенный состав команды выглядит так:

Вратари: Никита Серебряков («Адмирал»), Максим Дорожко («Витязь»), Даниил Исаев («Локомотив»), Дмитрий Шугаев («Северсталь»), Сергей Иванов, Дмитрий Николаев (оба – СКА).

Защитники: Александр Елесин, Даниил Мисюль (оба – «Локомотив»), Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Александр Никишин, Игорь Ожиганов, Михаил Пашнин, Андрей Педан, Роман Рукавишников, Георгий Солянников, Никита Смирнов (все – СКА), Никита Новиков («Динамо»), Максим Федотов («Торпедо»), Григорий Дронов («Металлург»), Даниил Пыленков («Северсталь»), Дамир Шарипзянов («Авангард»).

Нападающие: Захар Бардаков, Александр Волков, Михаил Воробьев, Василий Глотов, Святослав Гребенщиков, Валентин Зыков, Николай Поляков, Николай Прохоркин, Марат Хайруллин, Марат Хуснутдинов, Владислав Цицюра (все – СКА), Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский (оба – «Динамо»), Матвей Мичков («Сочи»), Павел Порядин, Андрей Чивилев (оба – «Нефтехимик»), Максим Шабанов («Трактор»), Глеб Петров (АКМ), Ярослав Лихачев, Иван Николишин (оба – «Амур»), Денис Алексеев («Локомотив»), Сергей Гончарук, Николай Коваленко (оба – «Торпедо»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Никита Коростелев («Металлург»), Владимир Ткачев, Сергей Толчинский (оба – «Авангард»).

При этом далеко не все хоккеисты доедут до сборной – некоторые наверняка попытаются слиться: не всем хочется сокращать себе отпуск из-за сомнительных товарняков, в которых к тому же можно получить травму. Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин уже пишет, что Ткачева, Толчинского и Кадейкина не будет в этой сборной.

Где и когда пройдут матчи «России 25»?

О том, что весной 2023-го пройдет серия товарищеских матчей с участием сборной России, было известно еще в прошлом сентябре. По изначальному плану ФХР команда должна была сыграть восемь матчей – по два в Москве, Ярославле, Омске, Новосибирске. Среди соперников называлась сборная Китая.

В итоге же в календаре новой команды нет ни названных ранее городов, ни Китая как соперника.

Челябинск

2 мая, 16:30 Россия 25 – Беларусь 3 мая, 16:30 Россия 25 – Беларусь

Астана (Турнир Qazaqstan Hockey Open 2023)

5 мая, 16:30 Казахстан – Россия 25 6 мая, 14:00 Россия 25 – Беларусь

Красноярск

9 мая, 12:00 Россия 25 – Беларусь

Тула

12 мая, 19:00 Россия 25 – Беларусь 13 мая, 16:30 Россия 25 – Беларусь

Минск

15 мая, 19:00 Беларусь – Россия 25 16 мая, 19:00 Беларусь – Россия 25

Время начала матчей – московское.

Фото: РИА Новости/Григорий Соколов, Александр Вильф, Нина Зотина