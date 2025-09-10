Янник Синнер уступил в финале US Open, но за пределами корта у него все хорошо: роман итальянца с моделью рассекречен

Возможно Янник Синнер и потерял первое место в рейтинге АТР, уступив Карлосу Алькарасу в финале US Open, но вот за пределами корта у итальянца проблем нет.

Ходят слухи, что теннисист встречается с Лайлой Хасанович, которая прилетела в Нью-Йорк, чтобы посмотреть его матч с Феликсом Оже-Альяссимом на «Открытом чемпионате США». В этом году её также видели болеющей за итальянца на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне».

Ранее Лайла встречалась со звездой «Формулы-1» Миком Шумахером два года, пока в апреле этого года не стало известно об их расставании.

Фанаты уверены в отношениях пары, поскольку в сети завирусилось фото экрана телефона Янника, где на заставке была Лайла.

Ранее Синнер встречался с теннисисткой Анной Калинской, но в мае они расстались.