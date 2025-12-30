Кафельников о «Мастерсе» в Саудовской Аравии: «Они могут использовать банкноты вместо туалетной бумаги. Несправедливо, что они получают турнир только из-за денег»

Кафельников считает несправедливым появление турнира в Саудовской Аравии.

Евгений Кафельников прокомментировал появление «Мастерса» в Саудовской Аравии в 2028-м. Ранее также стало известно, что ATP рассылает письма турнирам категории 250 и 500 с предложением о выкупе лицензий в пользу этого турнира.

– Игру нужно продвигать там, где она уже популярна. Тут нет вопросов. В Южной Америке – в Бразилии, Аргентине, Чили – люди любят теннис, и они заслужили право иметь турниры.

А Саудовская Аравия... В принципе, я не против, но несправедливо, что они просто заходят и получают турнир только потому, что у них куча денег. Они могут использовать банкноты вместо туалетной бумаги.

Вы пытаетесь избавиться от турниров, которые 40 лет поддерживали и развивали тур, только потому, что Саудовская Аравия предлагает больше денег? Если мы продолжим в этом направлении, то я, честно говоря, не знаю, что будет с теннисом в будущем.

– С учетом всего, что вы сказали, как бы вы оценили руководство Андреа Гауденци на посту президента ATP?

– Лично мне Андреа очень нравится. Я хорошо помню его как бывшего игрока. Он очень умный, но иногда… ему сложно устоять.

Он делает все возможное, чтобы помочь игрокам зарабатывать больше денег, но иногда нужно защищать и сам вид спорта. Убирать пять или шесть турниров из календаря, особенно в местах, где теннис популярен, только ради того, чтобы провести «Мастерс» в Саудовской Аравии, не пойдет на пользу теннису в долгосрочной перспективе, – завил Кафельников в интервью Clay.