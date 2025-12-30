Соболенко прилетела в Брисбен
Первая ракетка мира Арина Соболенко прилетела в Брисбен на WTA 500, который пройдет с 4 по 11 января.
Напомним, 28 декабря в Дубае белоруска провела выставочную «Битву полов» с Ником Кириосом.
«Сейчас я очень хорошо готова к сезону. Я просто хотела завершить сезон-2025 на очень веселой ноте, и это было замечательно», – поделилась Соболенко.
«Битва полов» Соболенко и Кириоса – неуважение к истории тенниса и женскому спорту
Соболенко проиграла Кириосу в «Битве полов» – что это вообще было?
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @BrisbaneTennis
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости