Елена Рыбакина: «Если я начинаю вести внутренний диалог во время матча, это худший сценарий – значит, я проигрываю»

Рыбакина: если я веду внутренний диалог во время матча, значит, я проигрываю.

Елена Рыбакина отреагировала на то, что в Китае ее называют «Ледяной королевой».

«Королева» – отличное слово. Это классное прозвище. И я понимаю, почему именно «ледяная»: я правда стараюсь не показывать эмоции на корте. Я очень спокойна во время игры. Надеюсь, болельщики узнают меня и с другой стороны – может быть, более веселой. Такой, какая я вне корта.

Во время игры я выгляжу спокойной, но, конечно, есть напряженные моменты и какие-то важные розыгрыши, где я нервничаю точно так же, как и остальные. Я просто стараюсь этого не показывать, но внутри меня очень много эмоций.

Когда я выхожу на корт, я всегда волнуюсь, но через пару геймов это проходит. Если я вообще начинаю вести внутренний диалог во время матча, это худший сценарий – значит, я проигрываю. Вопрос лишь в том, как именно. Либо я продолжаю доверять своим ударам и иду ва-банк, либо начинаю бояться, зажимаюсь и просто жду, чем все закончится. И, определенно, иногда сильно помогает дыхание».