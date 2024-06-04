Соболенко ждет Мирру, рекорд Рыбакиной, Цицидосы не будет. Итоги понедельника на «Ролан Гаррос»

И юный болельщик Поль.

В понедельник «Ролан Гаррос» потерял Даниила Медведева и Элину Аванесян , чуть не потерял Джоковича и наблюдал новый прорыв Мирры Андреевой .

А что еще случилось?

Рекорды Джоковича

После матча с Серундоло серб пополнил копилку рекордов. Теперь у него 370 выигранных матчей на «Больших шлемах» и 59 четвертьфиналов – по обоим показателям он обошел Роджера Федерера.

А еще до этого он стал лидером по полуфиналам ТБШ (48), по финалам ТБШ (36) и, конечно, по титулам (24).

Прилично.

Рууд вышел на Новака

Каспер Рууд – финалист последних двух «Ролан Гаррос». В 2023-м он проиграл в финале Джоковичу. И после победы над Тэйлором Фрицем (7:6(6), 3:6, 6:4, 6:2) снова вышел на серба.

В личке Джокович ведет 5:1, но последний матч как раз остался за Руудом – как раз на грунте в полуфинале Монте-Карло.

И, с одной стороны, Джокович на «Больших шлемах» – совершенно другая задача, чем Джокович в Монте-Карло. С другой стороны, когда еще Рууду обыгрывать великого, если не сейчас – на фоне его травмы колена и двух пятисетовиков подряд?

Сам Каспер настраивается спокойно: «Терять мне нечего. Постараюсь получить удовольствие. С ним всегда тяжело – где бы ты с ним ни играл, это одно из самых сложных испытаний в нашем спорте. Мы встречались здесь в прошлом году в финале. Я постараюсь взять реванш».

Новый пятисетовик Зверева

У Александра Зверева есть шикарная возможность наконец выиграть «Большой шлем» – Джокович в странной форме, Алькарас и Синнер в другой половине сетки, а остальных он объективно должен побеждать. Но немец сам себе усложняет задачу.

В понедельник он больше четырех часов боролся с Хольгером Руне – 4:6, 6:1, 5:7, 7:6(2), 6:2.

Руне, конечно, потенциально опасный соперник, но последнее время он играет очень недисциплинированно. И в этом матче он очень активно чередовал периоды классной игры – и посредственной. И для Зверева должно быть обиднее всего, что в третьем сете Руне был по большей части посредственен – но все равно его забрал. Упущенные там шансы привели к тому, что датчанин оказался в сете от победы. И если бы, начиная с тай-брейка, Хольгер не отправился на фестиваль невынужденных ошибок, Зверев уже мог бы вылететь.

А так у него теперь 22 пятисетовых победы в 33 подобных матчах. Немец четвертый раз подряд и шестой за последние семь лет вышел в 1/4 финала на «Ролан Гаррос». И теперь встретится с Алексом де Минауром.

Соболенко на спокойном

Арина в четвертом круге победила Эмму Наварро – 6:2, 6:3, полная игровая доминация.

За седьмой подряд полуфинал на «Больших шлемах» она поборется с Миррой Андреевой – которой в двух предыдущих матчах отдала всего девять геймов.

Но Мирра заряжена: «Я точно знаю, что от нее ожидать. Знаю, что она поменяла свою игру, что теперь тоже укорачивает. Не всегда только бьет, добавляет новое. Но, конечно, и она тоже знает, как я играю. Хочу выиграть еще больше геймов, чем в прошлый раз. Хочу реванша, выиграть еще один матч здесь».

Рыбакина побила личный рекорд

Елена в понедельник тоже победила уверенно – 6:4, 6:3 против Элины Свитолиной. Представительница Казахстана пятый раз вышла в четвертьфинал «Шлема», а на «Ролан Гаррос» сделала это впервые с 2021-го.

Мощнее другое – в этом году у Рыбакиной уже девять четвертьфиналов уровня WTA. А до этого она никогда не выходила больше чем в восемь – за весь сезон. Нереальный скачок в стабильности.

Теперь ей бороться с Жасмин Паолини, с которой в этом году провела тяжелый трехсетовик на грунте Штутгарта.

Циципас любит брата больше, чем Бадосу

Стефанос Циципас планировал сыграть на «Ролан Гаррос» во всех трех разрядах: в одиночке, в паре с братом Петросом и в миксте со своей девушкой Паулой Бадосой. Он говорил, что таким желанием двигала любовь.

В понедельник стало известно, что с микста они с Бадосой снялись. Получается, либо Стефанос любит ее меньше брата, либо он тогда приукрасил. Правда, есть еще вариант, что снялись они из-за травмы спины, с которой играет Паула.

Как бы там ни было, в паре с братом у Стефа получается очень хорошо – в понедельник они обыграли прошлогодних чемпионов Ивана Додига и Остина Крайчека.

Кстати о парах

В женском парном турнире уже была куча сенсаций. До четвертьфинала уже вылетели:

● Первые сеяные Су-Вэй Се и Элиза Мертенс – они проиграли Эмме Наварро и Диане Шнайдер;

● Четвертые сеяные Барбора Крейчикова и Лаура Зигемунд – проиграли Габриэле Олмос и Александре Пановой;

● Шестые сеяные Людмила Киченок и Алена Остапенко – проиграли Амине Аншбе и Анастасии Детиуч;

● Седьмые сеяные Мари Бузкова и Сара Соррибес-Тормо – проиграли Марте Костюк и Елене Рузе.

Интересно, что первые три сенсации организовали пары с участием россиянок.

Милота дня

Алекс де Минаур и юный болельщик Поль.

Мальчик тащил Алекса в третьем круге, и австралиец позвал его в ложу на матч с Медведевым. А потом они вместе отметили победу и давали интервью.

«Я слышал тебя каждый розыгрыш», – хвалил парня де Минаур.

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Фото: Gettyimages /Clive Mason / Staff, Dan Istitene / Staff, Clive Brunskill / Staff; East News /Alain JOCARD / AFP