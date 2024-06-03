Мирра Андреева – самая молодая четвертьфиналистка «Ролан Гаррос» за 19 лет! Даже Шарапова прорвалась позже

в понедельникирра Андреева, в понедельник на «Ролан Гаррос» обыгравшая Варвару Грачеву 7:5, 6:2, впервые вышла в четвертьфинал «Большого шлема». На Открытом чемпионате Франции она стала самой молодой четвертьфиналисткой за 19 лет и второй – с 2000 года.

А вот как выглядит топ-5.

2006 – Николь Вайдишова – 17 лет 36 дней

Николь Вайдишова до 16 лет выиграла два титула WTA, а до 17 дважды сыграла в 1/8 финала «Шлемов». Вскоре после 17-летия весной-2006 статная чешка выиграла шестой титул WTA и на «Ролан Гаррос» попала в топ-16 посева.

В 1/8 в Париже Вайдишова обыграла первую ракетку мира и хозяйку кортов Амели Моресмо, в 1/4 – пятикратную чемпионку «Шлемов» Винус Уильямс. В полуфинале она не реализовала матчбол против Светланы Кузнецовой – и больше так далеко в Париже не проходила.

В начале следующего сезона Вайдишова дошла до полуфинала Australian Open, потом еще трижды играла в четвертьфиналах европейских «Шлемов», но три года спустя в 20 лет карьеру завершила из-за «потери интереса к теннису» (позднее возвращалась, но безуспешно).

2004 – Мария Шарапова – 17 лет 35 дней

С большим отрывом самая титулованная теннисистка из списка весной-2004 в шестой раз играла в основе «Большого шлема» (на пяти предыдущих один раз дошла до второй недели). На «Ролан Гаррос» Шарапова впервые на «Шлемах» посеялась в топ-20, а в третьем круге впервые на грунте обыграла соперницу из топ-15 – Веру Звонареву.

В четвертьфинале другой теннисистке топ-15 – Паоле Суарес – Шарапова проиграла. Месяц спустя она выиграла «Уимблдон» , и ее жизнь больше никогда не была прежней. Но именно «Ролан Гаррос» позднее стал единственным «Шлемом», который она брала дважды.

2001 – Лина Красноруцкая – 17 лет 29 дней

Уроженка Обнинска Лина Красноруцкая стала профессионалом в 15 лет в конце 1999-го и за полтора года поднялась в середину топ-100. Перед «Ролан Гаррос»-2001 она провела всего один грунтовый турнир (прошла два круга в Риме), но в Париже в первом же круге обыграла девятую ракетку турнира француженку Натали Тозья. Проиграла Красноруцкая в четвертьфинале Жюстин Энен, которая первый из четырех своих «Ролан Гаррос» возьмет через два года.

Тот «Ролан Гаррос» остался лучшим шлемовым результатом в короткой карьере Красноруцкой (сыграла всего 14 «Шлемов»), но в рейтинге она поднималась в топ-25 и не раз обыгрывала теннисисток топ-10.

2024 – Мирра Андреева – 17 лет 27 дней

Мирра Андреева выступает в туре чуть больше года, но уже известна как игрок больших турниров: на крупнейших соревнованиях WTA она выиграла вдвое больше матчей, чем проиграла, а на четырех первых «Шлемах» дважды доходила до 1/8 финала.

В элитную компанию уроженка Красноярска попала на пятом: на нынешнем «Ролан Гаррос» она сначала стала самой молодой после Анны Курниковой теннисисткой с тремя четвертыми кругами «Шлема», а в понедельник победой над француженкой Варварой Грачевой вышла в четвертьфинал. За четыре матча Мирра отдала один сет – экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко – и теперь сыграет с другой экс-первой ракеткой мира Ариной Соболенко (в двух предыдущих встречах взяла девять геймов).

2005 – Сесиль Каратанчева – 15 лет 228 дней

Уроженка Софии Сесиль Каратанчева стала профессионалом в 14 лет и до 15-летия сыграла в четвертьфинале WTA. На двух первых «Шлемах» она в первых кругах попадала на соперниц из топ-10, Марию Шарапову и Светлану Кузнецову, и проигрывала без шансов.

Как только Каратанчевой со жребием повезло, она прорвалась: на «Ролан Гаррос»-2005 прошла двух соперниц из топ-20 посева и в четвертьфинале в упорной борьбе уступила Елене Лиховцевой, проводившей лучший шлемовый сезон в карьере.

Тот сезон Каратанчева в первый и последний раз закончила в топ-35 рейтинга – во многом из-за того, что через полгода получила двухлетний допинговый бан (объяснила положительный тест беременностью, но CAS объяснение не принял). В основных сетках «Шлемов» она с тех пор выиграла всего на один матч больше, чем в Париже-2005, но формально карьеру еще не завершила и на этой неделе 822-я ракетка мира, так что статистику еще может поправить.

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Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill, Alex Livesey, Dan Istitene, Michael Steele