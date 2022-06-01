Евгений Кафельников: «С Джоковичем все будет хорошо. У него молодое тело, он не измучен травмами, как Надаль»

Евгений Кафельников прокомментировал победу Рафаэля Надаля над Новаком Джоковичем в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 6:2, 4:6, 6:2, 7:6.

«С первого розыгрыша по языку тела Надаля было видно, что Новаку будет сложно его победить. Для этого ему нужно было играть не на 100% возможностей, а на 150%. С первого гейма Рафа был заточен на борьбу.

Не знаю, почему все решили, что Новаку легче играть вечером. Наоборот, эти условия больше подошли Надалю – зрители были за него, отскок был ему очень удобен. Учитывая нынешнюю манеру игры Джоковича, ему хотелось бы играть днем. Тогда мяч летит быстрее, можно двигать Надаля и забивать больше виннеров. Но в прохладную погоду он не мог использовать все свои сильные стороны.

Не исключено, что это был их последний очный матч. Может быть, в воскресенье Рафа выиграет 22-й «Большой шлем» и объявит о завершении карьеры. Очевидно, что на Новака гораздо больше давила тяжесть их противостояния. Надеюсь, они продолжат выступать, но кто знает.

С Джоковичем все будет хорошо. У него молодое тело, он не измучен травмами, как Надаль. Думаю, он будет играть еще два, три, четыре года и продолжит бороться за победы на «Шлемах».

Надаль обыграл Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»! Провел великий матч, когда все в нем сомневались

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