Бычкова о словах о блогере-колясочнике: «Если в человеке отсутствует чувство реальности, адекватность и интеллект, то это только половина от человека»

Экс-66-я ракетка мира Екатерина Бычкова прокомментировала свои слова о блогере-колясочнике Александре Горбунове, который ведет телеграм-канал «Сталингулаг».

Сегодня в твиттере она написала, что он «мерзкий человек (точнее полчеловека)».

«Твиттер всегда был сетью по обмену быстрыми мыслями. 10 лет назад никто не знал, что за ником «Сталингулаг» скрывается человек с ограниченными возможностями, и все спокойно вели с ним полемику, обмениваясь далеко не самыми лестными словами. После того, как он вышел в реальность, вдруг все изменилось...

Вопрос «половины» не касается его физических возможностей и никогда не касался. Мне неинтересно обсуждать его как мужчину или его физический облик.

Моей основной мыслью было то, что если в человеке отсутствует чувство реальности, адекватность и интеллект, то это только половина от человека.

И если кто-то пытается разжигать общество в смутные времена, вбрасывая в массы очень однобокую и лживую информацию, то об этом стоит говорить открыто.

Ограниченные физические возможности не должны давать индульгенцию крайне радикальным словам и действиям. Мое мнение давно было таким, таким же и останется», – говорится в заявлении Бычковой.

«Все серфингисты – либералы. Они внутренне свободны». Борис Немцов уважал спорт, катался на виндсерфе и видел в этом философский подтекст