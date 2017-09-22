Автор блога «Сталингулаг» Александр Горбунов прокомментировал слова экс-66-й ракетки мира и комментатора канала Eurosport Екатерины Бычковой, которая сегодня в твиттере написала, что он «мерзкий человек (точнее полчеловека)».

«Шел 10-й день карантина, российские патриоты, получающие зарплату на неправославном Евроспорте, начинали выяснять: «Сталингулаг» – мерзкий человек или все же просто полчеловека.

Страна, победившая фашизм, может позволить себе измерять не только черепа, но и все остальное!

Надо полагать, с этого дня Евроспорт будет транслировать не Паралимпиаду, а соревнования между полулюдьми», – написал Горбунов в своем втором телеграм-канале.

Бычкова о словах о блогере-колясочнике: «Если в человеке отсутствует чувство реальности, адекватность и интеллект, то это только половина от человека»