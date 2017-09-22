«Бычкова – тупорылая, мерзкая тварь». Губерниев о словах экс-теннисистки о блогере-колясочнике

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова экс-66-й ракетки мира Екатерины Бычковой о блогере-колясочнике Александре Горбунове, который ведет телеграм-канал «Сталингулаг».

Сегодня в твиттере она написала, что он «мерзкий человек (точнее полчеловека)», а позже пояснила свои слова.

«Бычкова, конечно, тупорылая, мерзкая тварь!!!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Бычкова о словах о блогере-колясочнике: «Если в человеке отсутствует чувство реальности, адекватность и интеллект, то это только половина от человека»