Депутат Дегтярев: «Что Задоров делал в России до 17 лет, если здесь происходит что-то непонятное? Дышал российским воздухом, катался на русском льду»

Глава комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал высказывания защитника Никиты Задорова.

Хоккеист сообщил, что ему не нравится то, что происходит в России. По окончании карьеры Задоров планирует остаться в США.



«Это один из примеров той вольницы, которая на сегодняшний день существует на трансферном рынке в России. Молодой хоккеист, воспитанник ЦСКА, показавший себя в «Красной Армии», теперь играет в и таким образом «оценивает ситуацию» на Родине.

Что же Задоров делал в России до 17 лет, если в России «происходит что-то непонятное»? Учился в школе бесплатно, учился играть в хоккей, дышал российским воздухом, катался на русском льду.



А если «что-то непонятное» и происходит в России, то это «непонятное» на трансферном рынке. Нам как законодателям важно урегулировать порядок заключения спортсменами договоров с иностранными клубами. Многие годы государство вкладывает бюджетные средства в воспитание талантливых ребят, а потом лишается сильнейших игроков.

Пакет поправок, которые мы с Владиславом Александровичем Третьяком внесли на рассмотрение Госдумы, предлагает обязать спортсменов и их агентов заключать договоры с иностранными клубами только в соответствии с нормами, утвержденными российскими спортивными федерациями», – сказал Дегтярев.



Никита Задоров: «Не нравится то, что происходит в России. Моей семье будет лучше в США»