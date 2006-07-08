Уимблдон. 1/8 финала. Федерер сыграет с Берреттини, Надаль – с Соузой, Джокович – с Эмбером

В Manic Monday на «Уимблдоне» Роджер Федерер сыграет с Маттео Берреттини, Новак Джокович – с Юго Эмбером, а Рафаэль Надаль – с Жоао Соузой.

Начало матчей на Центральном и первом кортах – 15:00 по Москве, остальных – 13:00.

Сетка турнира здесь.

Уимблдон

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд



Четвертый круг

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