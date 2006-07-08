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Уимблдон. 1/8 финала. Федерер сыграет с Берреттини, Надаль – с Соузой, Джокович – с Эмбером

Теги Уимблдон результаты ATP Теннис

В Manic Monday на «Уимблдоне» Роджер Федерер сыграет с Маттео Берреттини, Новак Джокович – с Юго Эмбером, а Рафаэль Надаль – с Жоао Соузой.

Начало матчей на Центральном и первом кортах – 15:00 по Москве, остальных – 13:00.

Сетка турнира здесь.

Уимблдон

Лондон, Великобритания 

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема» 

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия) Юго Эмбер (Франция)
Дата проведения
8 июля, 18.00
Онлайн матча

Маттео Берреттини (Италия) Роджер Федерер (Швейцария)
Дата проведения
8 июля, 18.30
Онлайн матча

Жоао Соуза (Португалия) Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
8 июля, 15.00
Онлайн матча

Кеи Нисикори (Япония) Михаил Кукушкин (Казахстан)
Дата проведения
8 июля, 16.00
Онлайн матча

Роберто Баутиста-Агут (Испания) Бенуа Пэр (Франция)
Дата проведения
8 июля, 14.30
Онлайн матча

Давид Гоффен (Бельгия) Фернандо Вердаско (Испания)
Дата проведения
8 июля, 14.30
Онлайн матча

Сэм Куэрри (США) Теннис Сандгрен (США)
Дата проведения
8 июля, 14.30
Онлайн матча

Гидо Пелья (Аргентина) Милош Раонич (Канада)
Дата проведения
8 июля, 16.30
Онлайн матча

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