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    Sports.ru

    Мария Шарапова написала об умершем болельщике Денни Тенне, который с 2010-го вел о ней блог на Sports.ru

    Теги Мария Шарапова болельщики WTA

    Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова почтила память автора блога «Трибуны» Nasha Masha Денни Тенна, скончавшегося в этом месяце.

    «Несколько дней назад папа сказал мне, что скончался один из моих самых больших поклонников. Для меня каждый из вас очень важен во всей вашей страсти и преданности. Но я думаю, что мы все можем согласиться, что Денни Тенн был всем этим и гораздо большим.

    Около десяти лет назад он в качестве хобби завел блог Nasha Masha и собрал вокруг него целое сообщество. Он все делал сам и в результате опубликовал более 500 000 постов (на самом деле – собрал более 500 000 просмотров за последние три месяца).

    Я просто хочу посвятить этот момент тому, кого я, может, никогда и не встречала, но никогда не забуду. Спасибо вам, Денни, я знаю, что я не одна буду по вам скучать. Я настоящая счастливица, что у меня был такой поклонник как вы».

    Умер главный фанат Шараповой на «Трибуне». Нам очень грустно

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