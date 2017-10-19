Шарапова и Пуиг в понедельник посетят Пуэрто-Рико

Олимпийская чемпионка Моника Пуиг, на этой неделе выступающая в Люксембурге, в понедельник вместе с Марией Шараповой посетит свой родной Пуэрто-Рико, в сентябре сильно пострадавший от урагана «Мария».

«Я немного нервничаю из-за того, что там увижу. Последний раз я была там в середине года. На подлете туда всегда издалека видишь всю эту красоту, а на фотографиях, которые я вижу сейчас, ничего не узнать. Надеюсь, на самом деле, все не так плохо. Но я настраиваюсь на эту поездку, чтобы поддержать людей, внушить им оптимизм. Им это сейчас очень нужно, и я с радостью помогу им теми деньгами, которые собрала. Кое-что мы уже купили и будем это раздавать.

После каникул я еще раз туда приеду и проведу несколько мероприятий при поддержке моих спонсоров. Понимаю, что возвращение может оказаться непростым, но все равно я хочу внести свою лепту в процесс восстановления.

Мы с Марией обе будем помогать. Мне очень приятно, что она захотела поучаствовать, особенно после того, как тепло ее приняли там в прошлом году. В этот раз, я уверена, люди снова примут ее с распростертыми объятиями.

У нас будет гуманитарная помощь, и мы будем ее раздавать; поедем в районы, пострадавшие больше всего, встретимся с людьми, выслушаем их и подарим им надежду».

Напомним, ранее в этом году Шарапова сообщила, что направит на восстановление Пуэрто-Рико все средства, вырученные до конца года от онлайн-продажи ее конфет Sugarpova.