Мария Шарапова: «Всех жду на Кубке Кремля»
Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова поделилась впечатлениями от победы на турнире в Тяньцзине, ставшей ее первым титулом с весны-2015.
«Это особенная победа. Я уже пару лет не держала в руках чемпионский кубок. Это чудесное чувство и результат командной работы.
В начале турнира было так холодно и мало зрителей, но сегодня был полный стадион, и зрители были полны энергии и энтузиазма. Когда в такой обстановке именно ты выигрываешь последнее очко, оно все того стоит. И нужно ценить такие моменты и никогда не воспринимать их как само собой разумеющееся».
Позднее пятикратная чемпионка «Шлемов» подтвердила, что ее следующим турниром станет Кубок Кремля:
«Несмотря на то, что я всего несколько часов назад сыграла свой финал здесь, я с большим нетерпением жду свой рейс в Москву, чтобы начать турнир Кубок Кремля. Я всех вас там жду».
Лечу на Родину ✈️ 🇷🇺 pic.twitter.com/XwCg3vI03c— Maria Sharapova (@MariaSharapova) 15 октября 2017 г.
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