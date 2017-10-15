Мария Шарапова: «Всех жду на Кубке Кремля»

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова поделилась впечатлениями от победы на турнире в Тяньцзине, ставшей ее первым титулом с весны-2015.

«Это особенная победа. Я уже пару лет не держала в руках чемпионский кубок. Это чудесное чувство и результат командной работы.

В начале турнира было так холодно и мало зрителей, но сегодня был полный стадион, и зрители были полны энергии и энтузиазма. Когда в такой обстановке именно ты выигрываешь последнее очко, оно все того стоит. И нужно ценить такие моменты и никогда не воспринимать их как само собой разумеющееся».

Позднее пятикратная чемпионка «Шлемов» подтвердила, что ее следующим турниром станет Кубок Кремля:

«Несмотря на то, что я всего несколько часов назад сыграла свой финал здесь, я с большим нетерпением жду свой рейс в Москву, чтобы начать турнир Кубок Кремля. Я всех вас там жду».

Шарапова снова чемпионка