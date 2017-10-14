Мария Шарапова: «Финал – это та стадия, до которой я хочу доходить и на которой хочу хорошо выступать»

Россиянка Мария Шарапова, в полуфинале турнира в Тяньцзине обыгравшая китаянку Шуай Пэн со счетом 6:3, 6:1, прокомментировала победу.

«Финал – это та стадия, до которой я хочу доходить, и на которой я хочу хорошо выступать. Я проделала очень долгий путь, так что это отличный результат. Но впереди меня ждет еще один матч, и хотя мне хочется быть радостной и довольной, я знаю, что мне теперь играть с амбициозной соперницей».

В финале россиянка сыграет с 19-летней белоруской Ариной Соболенко, которая говорила, что Шарапова – одна из ее любимых теннисисток.

«Судя по тому, что я видела, она очень хорошая теннисистка. Она голодная до побед, молодая, мотивированная. Очень лестно, когда люди на тебя равняются, но еще это очень опасно, потому что они хотят того же – хотят побеждать. Мы обе заслужили выйти в финал. Я рада. Я рада, что в первый финал после возвращения вышла именно тут».