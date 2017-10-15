Шарапова выиграла первый титул после дисквалификации и приблизится к Топ-50

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова (WC), в финале турнира в Тяньцзине обыгравшая 19-летнюю Арину Соболенко 7:5, 7:6, завоевала свой 36-й титул и первый – после допинговой дисквалификации.

30-летняя россиянка в первом сете отыгралась со счета 1:4, во втором – c 1:5. На тай-брейке она упустила три матчбола, прежде чем выиграть его 10:8.

Благодаря этой победе пятикратная чемпионка «Шлемов», на этой неделе вернувшаяся в Топ-100 мирового рейтинга, приблизится к Топ-50.

На новой неделе Шарапова впервые за десять лет сыграет в Москве.