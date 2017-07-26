69-я ракетка мира Эжени Бушар вспомнила свою весеннюю победу над Марией Шараповой, которую незадолго до того назвала «обманщицей».

23-летняя канадка, заявившая, что «спорт не должен позволять обманщикам возвращаться», обыграла 30-летнюю россиянку 7:5, 2:6, 6:4. На четырех проведенных с тех пор турнирах Бушар выиграла один матч.

«То, что предшествовало этому матчу, создало на корте очень напряженную атмосферу. Когда я вышла на корт, я оставила все посторонние мысли в стороне и просто хотела сыграть как можно лучше. Да, у меня была дополнительная мотивация – я хотела сыграть за всех тех, кто занимается спортом честно – так, как и должно быть.

В тот день я получила много сообщений и почувствовала большую поддержку: от игроков, агентов, любителей тенниса. Мне говорили: молодец, что сказала, я тоже так считаю. Тогда я поняла, что многие просто боятся сказать то, что думают. Но я говорю как есть и не жалею о своих словах. Мне задали вопрос, и я не могла ответить на него никак, кроме как честно. Я стараюсь быть верна себе».