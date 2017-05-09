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    Эжени Бушар: «Большинство разделяет мое мнение о Шараповой, но просто боится что-нибудь сказать»

    Теги Мария Шарапова WTA Mutua Madrid Open Эжени Бушар

    Канадка Эжени Бушар, во втором круге турнира в Мадриде обыгравшая Марию Шарапову со счетом 7:5, 2:6, 6:4, прокомментировала победу.

    «Конечно, у меня была дополнительная мотивация. Во-первых, я ее никогда не обыгрывала. И вообще перед матчем я почувствовала вдохновение, потому что ко мне подходили многие игроки и желали мне удачи. Игроки, с которыми я обычно не разговариваю. Я получила много сообщений от людей из теннисного мира, которые болели за меня. Так что я хотела победить не только для себя, но и для всех них. Я чувствовала их поддержку».

    Кроме того, Бушар прокомментировала свое отношение к россиянке.

    «Я не поменяла свое мнение о Шараповой. И большинство его разделяет, но просто боится что-нибудь сказать», – приводит слова теннисистки журналист Жозе Моргадо.

    Ранее Бушар говорила, что Шарапова – «обманщица, а спорт не должен позволять обманщикам возвращаться».

    Шарапова – критики – 0:2

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