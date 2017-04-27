Мария Шарапова о комментариях Бушар: «Я гораздо выше этого»

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова в четверг в Штутгарте во втором матче после возвращения обыграла Екатерину Макарову 7:5, 6:1 и довела счет личных встреч с соперницей до 7-0.

На пресс-конференции после матча трехкратную чемпионку турнира попросили прокомментировать вчерашние громкие слова Эжени Бушар о ней, на что она сказала:

«Я гораздо выше этого».

За выход в полуфинал 30-летняя Шарапова, уже гарантировавшая себе место в Топ-400 рейтинга WTA на следующей неделе, сыграет с 21-летней Анетт Контавейт (Q).

Шарапова вернулась. Какой мы ее увидели?