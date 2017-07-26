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    Хоккеист Михаил Сергачев: «У Бушар нет сожалений по поводу слов о Шараповой и нет титулов»

    Теги Тампа-Бэй Мария Шарапова НХЛ допинг WTA Эжени Бушар Михаил Сергачев

    Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев прокомментировал критические высказывания канадской теннисистки Эжени Бушар в адрес россиянки Марии Шараповой.

    В свежем интервью Бушар заявила, что у нее нет сожалений по поводу слов о Шараповой.

    «Смешно, у нее нет сожалений и нет никаких титулов в сравнении с Шараповой.

    Шарапова завоевывала титулы, когда еще не принимала мельдоний. Каждый ошибается, но Мария – настоящий чемпион.

    Ничего не имею против Эжени, она хорошая теннисистка», – написал Сергачев.

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