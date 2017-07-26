Хоккеист Михаил Сергачев: «У Бушар нет сожалений по поводу слов о Шараповой и нет титулов»
Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев прокомментировал критические высказывания канадской теннисистки Эжени Бушар в адрес россиянки Марии Шараповой.
В свежем интервью Бушар заявила, что у нее нет сожалений по поводу слов о Шараповой.
«Смешно, у нее нет сожалений и нет никаких титулов в сравнении с Шараповой.
Шарапова завоевывала титулы, когда еще не принимала мельдоний. Каждый ошибается, но Мария – настоящий чемпион.
Ничего не имею против Эжени, она хорошая теннисистка», – написал Сергачев.
Эжени Бушар: «Шарапова – обманщица, а спорт не должен позволять обманщикам возвращаться»
Эжени Бушар: «Большинство разделяет мое мнение о Шараповой, но просто боится что-нибудь сказать»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.