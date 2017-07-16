WTA критикуют за опрос о том, какая теннисистка была лучше всего одета на «Уимблдоне»

WTA подверглась критике за опрос о том, какая теннисистка была лучше всего одета на «Уимблдоне». На победу претендуют девять кандидатур: Хизер Уотсон, Доминика Цибулкова, Ализе Корне, Симона Халеп. Анжелик Кербер, Петра Квитова, Кристина Младенович, Гарбинье Мугуруса и Карина Виттхефт.

Организации, занимающиеся продвижением женского спорта, раскритиковали опрос за то, что он сосредотачивается не на спортивной составляющей, а на внешнем облике теннисисток. Например, британская организация Women in Sport («Женщины в спорте») заявила: «Сосредотачиваясь на внешности, опрос отвлекает внимание от того, насколько эти игроки талантливы и физически подготовлены. Наше исследование показало, что переживания по поводу внешнего облика становятся серьезным барьером для многих девочек».

Среди самих теннисисток реакция была смешанной. «По-моему, это веселый опрос. Мне нравится хорошо выглядеть на корте. И мне очень нравится мое уимблдонское платье. Я всегда смотрю, кто во что одет. И мне интересно, что думают другие люди», – сказала Уотсон.

«Все игроки получают свои платья от спонсоров и не могут выбирать. Выбор делается за них, и в итоге получается, что 20 человек играют в одинаковой форме. Это опрос о спонсорах, а не об игроках», – заявила чешка Квета Пешке.

Россиянка Елена Веснина подчеркнула важность того, что к женскому теннису должны относиться так же, как к мужскому. Но в то же время она считает, что такие опросы могут создать дополнительный интерес к спорту.

Экс-четвертая ракетка мира Магдалена Малеева заявила, что ее такой опрос злит: «Пусть лучше женщин оценивают по тому, какую игру они показывают, а не по тому, какие платья они носят. По-моему, это сексизм. Я очень разочарована. Наверное, стоит провести опрос, у кого лучший форхенд в туре, а не лучшее платье. И почему нет опроса о том, кто из ребят лучше всех одевается?».