Россиянка Елена Веснина, в финале «Уимблдона» в паре с Екатериной Макаровой обыгравшая Монику Никулеску и Хаоцзин Чжань со счетом 6:0, 6:0, прокомментировала победу.

«Мы с Катей ждали этот титул. Когда мы проиграли на «Ролан Гаррос», мы провели очень плохой матч. Сидели в раздевалке, и я сказала Кате: «Нужно выиграть «Уимблдон». Мы выигрывали «Ролан Гаррос». Мы выиграли его в 2013 году. Теперь нужно выиграть «Уимблдон».

Все время, что мы играем, это было нашей целью. Два года назад мы были близки к победе в финале, проиграли 5:7 в третьем сете. И у нас была мысль о том, что на этом турнире мы кое-что не доделали. Нужно было довести дело до конца».

Также россиянка прокомментировала то, что финал начался в 21.30 по местному времени, потому что до этого мужской парный финал продолжался почти пять часов и закончился со счетом 13:11 в пятом сете. По местным законам мероприятия на открытом воздухе, к числу которых относится «Уимблдон», должны заканчиваться до 11 часов вечера. Так что у женщин было всего полтора часа на то, чтобы провести финал. Веснина и Макарова победили за 55 минут.

«Мы сидели и ждали. Мы знали, что они будут играть пять сетов, что в конце матча будет драма. Мы знали, что что-нибудь такое будет. Мартина Навратилова сказала нам: «Вы знаете, что вам нужно закончить до 11?». Тогда у мужчин счет был 10:10. И я такая: «Да нет, они должны закончить поскорее».

Но после первого сета финала я посмотрела на часы: «Нормально, время есть».

Главные победы Весниной и Макаровой