Экс-теннисист Топ-70 Брайан Вэли: «Маргарет Корт говорит, что мои дети ущербны, потому что у них 2 отца, – на каком основании?»

Экс-теннисист Топ-70 американец Брайан Вэли, воспитывающий двоих сыновей с мужем Биллом, прокомментировал выступления 24-кратной чемпионки «Шлемов» Маргарет Корт против сексуальных меньшинств.

«По моему опыту, люди, которые мыслят стереотипами и склонны к дискриминации, часто не имеют личного опыта в том, о чем говорят. Если бы Маргарет Корт пришла к нам домой и познакомилась с нашими сыновьями Паркером и Беннеттом, она бы поняла, что ее слова ранят очень многих людей.

Он говорит, что мои дети ущербны, потому что у них нет матери, – мне хотелось бы узнать, на каком основании она делает такие выводы.

Я бы предложил Маргарет провести время с однополыми парами и их семьями. Чтобы однополой паре завести ребенка, им нужно пройти очень долгий, изматывающий и дорогостоящий процесс. Так что дети в таких семьях всегда очень желанные и любимые. Оба их родителя от них без ума.

Я безмерно уважаю все, чего Маргарет Корт добилась в теннисе. Но то, что она пропагандирует сейчас, – пощечина огромному количеству игроков, в том числе великих: например, Билли Джин Кинг и Мартине Навратиловой. Они оказываются в ситуации, когда их жизнь сравнивают с тем, что делал Гитлер. Это просто недопустимо.

Когда я вижу, что первая ракетка мира Энди Маррей принимает сторону представителей ЛГБТ-сообщества, это очень воодушевляет. Он ничего от участия в этой дискуссии не получает – он высказывается просто потому, что знает, что это правильно. Поддержка лучшего игрока мира значит очень много».

Кто такая Маргарет Корт? И в чем ее проблема с геями?