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    Мартина Навратилова: «Корт – великолепная теннисистка, а также расистка и гомофоб»

    Теги Мартина Навратилова Ивонн Гулагонг Маргарет Смит-Корт

    Экс-первая ракетка мира Мартина Навратилова написала открытое письмо одному из кортов Australian Open – арене имени Маргарет Корт.

    Письмо написано в свете последних комментариев 74-летней австралийки об однополых браках. В нем Навратилова пишет о том, что она простила Корт за то, что в 1990 году так сказала, что Навратилова – плохой пример для подражания, поскольку она лесбиянка. Но тогда Навритилова не знала о комментариях Корт по поводу апартеида в ЮАР: «Корт сказала, что ЮАР справилась с «ситуацией» (то есть с темнокожими людьми) лучше всех остальных стран, особенно США. И что это значит?»

    В итоге Навратилова приходит к выводу, что Корт – «великолепная теннисистка, а также расистка и гомофоб. Ее яд – это не просто мнение». Навратилова сказала, что нужно поддерживать свободу слова, но слова должны иметь последствия, и нельзя предоставлять трибуну таким людям, как Корт. 

    Теннисистка предложила переименовать арену Маргарет Корт и в качестве варианта предложила имя другой австралийской теннисистки – Ивонн Гулагонг.

     

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