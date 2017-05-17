Пятикратная чемпионка «Шлемов» Мария Шарапова выступила с заявлением на следующий день после того, как ей было отказано в wild card на «Ролан Гаррос».

«Если это и есть то, что нужно преодолеть, чтобы снова подняться, то я готова бороться на все сто, каждый день. Никакие слова, игры или действия не остановят меня на пути к моим мечтам. А у меня их много».