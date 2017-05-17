Президент федерации тенниса Франции – Марии Шараповой: «Вы отбыли свою дисквалификацию с достоинством, и теперь она в прошлом»

Президент Федерации тенниса Франции Бернар Гюдичелли обратился к Марии Шараповой с объяснением решения не давать ей wild card ни в одну из сеток «Ролан Гаррос».

«Просто хочу сказать, что решил не удовлетворять вашу просьбу о wild card. Никто никогда не отнимет у вас те два титула, что вы выиграли на «Ролан Гаррос», потому что вы сделали это в соответствии с правилами и никому ничем не обязаны. Я очень внимательно прочел статьи 100 и 101 решения Спортивного арбитража (CAS), который сократил срок вашей дисквалификации.

Но, несмотря на то, что CAS сократил вам дисквалификацию, он согласился с независимым трибуналом ITF, который постановил, что вы нарушили теннисную антидопинговую программу. И за это вы были дисквалифицированы на 15 месяцев.

Вы отбыли свою дисквалификацию с честью и достоинством, и теперь она в прошлом.

Тем не менее, wild card могут выдаваться игрокам, возвращающимся после травм, но не тем, кто возвращается после допинг-дисквалификаций.

Теперь все в ваших руках: день за днем, турнир за турниром находить в себе силы, чтобы снова побеждать на крупнейших турнирах, не будучи никому ничем обязанной».