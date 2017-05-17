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    Евгений Кафельников: «Французы признали, что Шарапова и мельдоний – это допинг»

    Теги Мария Шарапова Анна Чакветадзе Ролан Гаррос Евгений Кафельников Федерация тенниса Франции

    Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников прокомментировал отказ «Ролан Гаррос» в wild card Марии Шараповой.

    «Французы признали, что Шарапова и мельдоний – это допинг. Так сказал президент французской федерации тенниса».

    «Для меня это значит только одно! «Ролан Гаррос» показал, что турнир – это больше, чем один игрок! Наверное, это правильно».

    Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе на это ответила:

    «Жень, для российского тенниса ничего хорошего не произошло. Радоваться нечему».

    В ответ на замечание Кафельникова, что «теннис – это мировой спорт, а не российский», Чакветадзе написала:

    «Если вице-президента российский федерации не трогают такие проблемы, то это дно».

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