Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников прокомментировал отказ «Ролан Гаррос» в wild card Марии Шараповой.

«Французы признали, что Шарапова и мельдоний – это допинг. Так сказал президент французской федерации тенниса».

«Для меня это значит только одно! «Ролан Гаррос» показал, что турнир – это больше, чем один игрок! Наверное, это правильно».

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе на это ответила:

«Жень, для российского тенниса ничего хорошего не произошло. Радоваться нечему».

В ответ на замечание Кафельникова, что «теннис – это мировой спорт, а не российский», Чакветадзе написала:

«Если вице-президента российский федерации не трогают такие проблемы, то это дно».