Евгений Кафельников: «Французы признали, что Шарапова и мельдоний – это допинг»
Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников прокомментировал отказ «Ролан Гаррос» в wild card Марии Шараповой.
«Французы признали, что Шарапова и мельдоний – это допинг. Так сказал президент французской федерации тенниса».
«Для меня это значит только одно! «Ролан Гаррос» показал, что турнир – это больше, чем один игрок! Наверное, это правильно».
Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе на это ответила:
«Жень, для российского тенниса ничего хорошего не произошло. Радоваться нечему».
В ответ на замечание Кафельникова, что «теннис – это мировой спорт, а не российский», Чакветадзе написала:
«Если вице-президента российский федерации не трогают такие проблемы, то это дно».
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