Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Шарапова не получила wild card ни в основу, ни в квалификацию «Ролан Гаррос»

    Теги Мария Шарапова Ролан Гаррос WTA

    Федерация тенниса Франции приняла решение не давать Марии Шараповой wild card на «Ролан Гаррос». Двухкратная чемпионка турнира, возвращающаяся после 15-месячной дисквалификации, не получила приглашение ни в основную сетку, ни в квалификацию. Таким образом, Шарапова не сможет выступить в Париже.

    «Wild card можно давать тем, кто возвращается после травмы. Но не тем, кто возвращается после допинговой дисквалификации», – заявил глава Федерации Бернар Гюдичелли.

    У женщин wild card в основную сетку получили Тесса Андрианяфитримо, Фиона Ферро, Юлия Гергес, Амандин Эссе, Ализе Лим и Клое Паке. Кроме того, wild card выиграла 15-летняя американка Аманда Анисимова.

    Стоит отметить, что букмекеры считали Шарапову второй фавориткой турнира.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться