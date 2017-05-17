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    Глава WTA не согласен с аргументацией решения не приглашать Шарапову на «Ролан Гаррос»

    Теги Мария Шарапова Ролан Гаррос WTA CAS Федерация тенниса Франции

    Глава WTA Стив Саймон прокомментировал решение руководства «Ролан Гаррос» не выдавать Марии Шараповой wild card ни в основу, ни в квалификацию.

    «Wild card выдаются исключительно по усмотрению турниров. Я полностью поддерживаю всех игроков, кто получил их на «Ролан Гаррос», и желаю им удачи. Нас ждут очень интересные две недели.

    С чем я не согласен – это с аргументацией решения относительно Марии Шараповой. Она отбыла свое наказание, наложенное на нее Спортивным арбитражным судом.

    Теннисная антидопинговая программа (TADP) сформулирована общими усилиями турниров «Большого шлема», WTA, ITF и ATP.

    Ни у кого из субъектов TADP нет оснований наказывать игрока после того, как его наказание, вынесенное соответствующими органами, уже было приведено в исполнение».

    Напомним, 30-летняя Шарапова – двукратная чемпионка «Ролан Гаррос» – в прошлом году была на два года дисквалифицирована за употребление запрещенного препарата. Позднее ее дисквалификация была сокращена CAS до 15 месяцев и истекла в прошлом месяце, после чего она сыграла уже три турнира WTA (все – по wild card).

    Попасть напрямую – по рейтингу – в какую-либо из сеток «Ролан Гаррос» Шарапова не успела, но успела – в квалификацию «Уимблдона».

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