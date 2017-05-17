Глава WTA не согласен с аргументацией решения не приглашать Шарапову на «Ролан Гаррос»

Глава WTA Стив Саймон прокомментировал решение руководства «Ролан Гаррос» не выдавать Марии Шараповой wild card ни в основу, ни в квалификацию.

«Wild card выдаются исключительно по усмотрению турниров. Я полностью поддерживаю всех игроков, кто получил их на «Ролан Гаррос», и желаю им удачи. Нас ждут очень интересные две недели.

С чем я не согласен – это с аргументацией решения относительно Марии Шараповой. Она отбыла свое наказание, наложенное на нее Спортивным арбитражным судом.

Теннисная антидопинговая программа (TADP) сформулирована общими усилиями турниров «Большого шлема», WTA, ITF и ATP.

Ни у кого из субъектов TADP нет оснований наказывать игрока после того, как его наказание, вынесенное соответствующими органами, уже было приведено в исполнение».

Напомним, 30-летняя Шарапова – двукратная чемпионка «Ролан Гаррос» – в прошлом году была на два года дисквалифицирована за употребление запрещенного препарата. Позднее ее дисквалификация была сокращена CAS до 15 месяцев и истекла в прошлом месяце, после чего она сыграла уже три турнира WTA (все – по wild card).

Попасть напрямую – по рейтингу – в какую-либо из сеток «Ролан Гаррос» Шарапова не успела, но успела – в квалификацию «Уимблдона».