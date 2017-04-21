Экс-первая ракетка мира немец Борис Беккер прокомментировал возвращение Марии Шараповой в тур после 15-месячной дисквалификации за мельдоний.

«Я считаю, что людям нужно давать второй шанс, но очевидно, что на ошибках следует учиться. Ни для кого не секрет, что Мария была одной из наименее популярных теннисисток в раздевалке, так что у многих игроков есть определенные мнения на ее счет.

Сейчас встает вопрос, как она будет вести себя после возвращения? Будет ли она вести себя так же, как раньше? Это было бы не очень хорошо. Или же она будет мягче и дружелюбнее? Я надеюсь на это. Люди совершают ошибки, это естественно. Но я надеюсь, что она станет дружелюбнее по отношению к другим игрокам.

Она молодая, и она еще может прибавить в личностном плане. В профессиональном плане она чемпионка «Больших шлемов», суперзвезда. И я надеюсь, что она сможет добавить к этому прогресс в личном плане».

Также Беккер прокомментировал то, что «Ролан Гаррос» может не дать россиянке wild card.

«Было бы глупо, если бы крупнейшие турниры не предложили wild card одной из самых важных теннисисток. Мы живем в деловом мире, так что нельзя винить турниры. Но я надеюсь, что Мария постаралась измениться. Я думаю, все пожелают ей удачи. Думаю, все в ее руках».