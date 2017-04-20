«Ролан Гаррос» объявит решение по wild card для Шараповой 15 мая
Федерация тенниса Франции сообщит свое решение по поводу предоставления Марии Шараповой wild card на «Ролан Гаррос» 15 мая. Ранее сообщалось, что решение будет принято не менее чем за месяц до начала турнира, который стартует 29 мая.
Напомним, французский «Шлем» стал первым турниром, поставившим под сомнение выделение специального приглашения Шараповой, которая заканчивает отбывать допинговую дисквалификацию.
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