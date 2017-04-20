Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала возвращение Марии Шараповой и недовольство некоторых игроков тем, что ей предоставляют wild card на крупнейшие турниры.

«Я считаю, что, учитывая все, что Маша сделала на протяжении своей карьеры, она заслуживает, чтобы ей это вернулось. К тому же организаторы и зрители явно желают ее видеть на турнирах», – сказала Касаткина.