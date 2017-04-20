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    Дарья Касаткина: «Учитывая все, что Шарапова сделала за карьеру, она заслуживает, чтобы ей это вернулось»

    Теги Мария Шарапова WTA Дарья Касаткина

    Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала возвращение Марии Шараповой и недовольство некоторых игроков тем, что ей предоставляют wild card на крупнейшие турниры.

    «Я считаю, что, учитывая все, что Маша сделала на протяжении своей карьеры, она заслуживает, чтобы ей это вернулось. К тому же организаторы и зрители явно желают ее видеть на турнирах», – сказала Касаткина.

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