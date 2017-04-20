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    Мария Шарапова: «Я знаю, что в туре меня уважают»

    Теги Мария Шарапова WTA

    Россиянка Мария Шарапова прокомментировала критику со стороны некоторых игроков, которые недовольны тем, что ей сразу после завершения дисквалификации предоставляют wild card на турниры.

    «Это меня совершенно не беспокоит. Я на эту тему вообще не думала. Я знаю, что в туре меня уважают. Я вижу это по тому, как со мной играют», – сказала Шарапова.

    Россиянка на следующей неделе вернется в тур после 15-месячной дисквалификации за мельдоний,

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