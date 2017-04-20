Россиянка Мария Шарапова прокомментировала критику со стороны некоторых игроков, которые недовольны тем, что ей сразу после завершения дисквалификации предоставляют wild card на турниры.

«Это меня совершенно не беспокоит. Я на эту тему вообще не думала. Я знаю, что в туре меня уважают. Я вижу это по тому, как со мной играют», – сказала Шарапова.

Россиянка на следующей неделе вернется в тур после 15-месячной дисквалификации за мельдоний,