Лыжи. Кубок мира. Йохауг выиграла коньковую гонку с раздельным стартом на 10 км, Смирнова – 15-я, Непряева – 17-я

Сегодня в швейцарском Давосе на этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошла женская коньковая «разделка» на 10 км.
Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, россиянка Екатерина Смирнова – 15-я, Наталья Непряева – 17-я.
Кубок мира по лыжным гонкам
Давос, Швейцария
Женщины
10 км, свободный стиль
1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 25.02,7
2. Хайди Венг (Норвегия) – 30,6
3. Джессика Диггинс (США) – 36,4
4. Тереза Штадлобер (Австрия) – 48,9
5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 53,6
6. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1.01,0...
9. Сэди Бьорнсен (США) – 1.16,6
10. Шарлотте Калла (Швеция) – 1.19,2
11. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 1.21,2...
15. Екатерина Смирнова (Россия) – 1.37,6...
17. Наталья Непряева (Россия) – 1.44,7...
20. Нина Дуботолкина (Россия) – 1.51,6...
22. Алиса Жамбалова (Россия) – 1.58,0...
26. Яна Кирпиченко (Россия) – 2.05,0...
28. Надин Фандрих (Швейцария) – 2.06,9...
40. Ольга Царева (Россия) – 2,23,0...
60. Лидия Дуркина (Россия) – 3.06,2