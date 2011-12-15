Лыжи. Кубок мира. Йохауг выиграла коньковую гонку с раздельным стартом на 10 км, Смирнова – 15-я, Непряева – 17-я

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Сегодня в швейцарском Давосе на этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошла женская коньковая «разделка» на 10 км.

Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, россиянка Екатерина Смирнова – 15-я, Наталья Непряева – 17-я.

Кубок мира по лыжным гонкам

Давос, Швейцария

Женщины

10 км, свободный стиль

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 25.02,7

2. Хайди Венг (Норвегия) – 30,6

3. Джессика Диггинс (США) – 36,4

4. Тереза Штадлобер (Австрия) – 48,9

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 53,6

6. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1.01,0...

9. Сэди Бьорнсен (США) – 1.16,6

10. Шарлотте Калла (Швеция) – 1.19,2

11. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 1.21,2...

15. Екатерина Смирнова (Россия) – 1.37,6...

17. Наталья Непряева (Россия) – 1.44,7...

20. Нина Дуботолкина (Россия) – 1.51,6...

22. Алиса Жамбалова (Россия) – 1.58,0...

26. Яна Кирпиченко (Россия) – 2.05,0...

28. Надин Фандрих (Швейцария) – 2.06,9...

40. Ольга Царева (Россия) – 2,23,0...

60. Лидия Дуркина (Россия) – 3.06,2

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