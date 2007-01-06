Маркус Крамер: «Устюгов на правильном пути. Он готов бороться за медали на чемпионате мира»

Тренер российских лыжников Маркус Крамер прокомментировал выступление на «Тур де Ски» (2-е место).

«Что касается Сергея, то после этой травмы, сломанного пальца, он стартовал в Давосе, стал 25-м, потом я подумал, что «Тур де Ски» очень важен для него как шаг на пути к чемпионату мира. Думал, было бы хорошо попасть в топ-5, а он в итоге второй и совсем недалеко от Клебо. Только одна гонка из семи ему не удалась. Но он на правильном пути, на пути в Зеефельд на чемпионат мира.



Вчера вечером я ему сказал, что доволен результатами, но пора делать новый шаг и бороться за медали на чемпионате мира. И я вижу, что он готов к этому.



Он быстро отошел от вчерашней гонки, что было хорошим знаком. И сегодня он выглядел очень хорошо. Сергей прошел подъем в гору даже лучше, чем два года назад, когда он победил», – рассказал Крамер.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 20 февраля по 2 марта.