Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Маркус Крамер: «Устюгов на правильном пути. Он готов бороться за медали на чемпионате мира»

    Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски Сергей Устюгов Маркус Крамер Лыжные виды

    Тренер российских лыжников Маркус Крамер прокомментировал выступление Сергея Устюгова на «Тур де Ски» (2-е место).

    «Что касается Сергея, то после этой травмы, сломанного пальца, он стартовал в Давосе, стал 25-м, потом я подумал, что «Тур де Ски» очень важен для него как шаг на пути к чемпионату мира. Думал, было бы хорошо попасть в топ-5, а он в итоге второй и совсем недалеко от Клебо. Только одна гонка из семи ему не удалась. Но он на правильном пути, на пути в Зеефельд на чемпионат мира.
     
    Вчера вечером я ему сказал, что доволен результатами, но пора делать новый шаг и бороться за медали на чемпионате мира. И я вижу, что он готов к этому.

    Он быстро отошел от вчерашней гонки, что было хорошим знаком. И сегодня он выглядел очень хорошо. Сергей прошел подъем в гору даже лучше, чем два года назад, когда он победил», – рассказал Крамер.

    Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 20 февраля по 2 марта.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться