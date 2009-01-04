Почетный член МОК: «Надеюсь, русские лыжники поедут на ЧМ-2019, несмотря на проблемы РУСАДА. Возможно, они выступят без флага»

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хайберг прокомментировал ситуацию с несоблюдением российской стороной условия о предоставлении данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря.

«Боюсь, что ситуация в будущем останется нестабильной. Некоторые хотят, чтобы у русских снова все было в порядке, несмотря на все то, что произошло. Другие хотят наказать их и показать, что нужно выполнять обещания. Так что эти проблемы придется решать еще очень долго.

По мне, так это ужасно грустно. Я надеялся и верил, что они выполнят то, на что сами согласились. Я был очень разочарован, когда этого не произошло.

Думаю, мы не должны просто принять это. Нужно что-то делать. WADA и должны объединить свои силы.

Во-первых, нам нужно защищать чистых спортсменов. Многие русские чисты, и сейчас они пострадают. Это непростая проблема. Очень печально, что они пострадают.

(Возможность отстранения) вполне вероятна после того как они нарушили сроки.

Я надеюсь, что русские лыжники будут участвовать в ЧМ-2019, но не под своим флагом. Туда могут поехать чистые спортсмены. На Олимпиаде они соревновались под флагом МОК. Возможно, теперь это будет флаг . Я надеюсь, что решение найдется», – сказал Хайберг.