Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Почетный член МОК: «Надеюсь, русские лыжники поедут на ЧМ-2019, несмотря на проблемы РУСАДА. Возможно, они выступят без флага»

    Теги допинг лыжные гонки прыжки с трамплина чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) МОК FIS WADA РУСАДА Герхард Хайберг сборная России (прыжки с трамплина) московская антидопинговая лаборатория Лыжные виды

    Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хайберг прокомментировал ситуацию с несоблюдением российской стороной условия о предоставлении WADA данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря.

    «Боюсь, что ситуация в будущем останется нестабильной. Некоторые хотят, чтобы у русских снова все было в порядке, несмотря на все то, что произошло. Другие хотят наказать их и показать, что нужно выполнять обещания. Так что эти проблемы придется решать еще очень долго.

    По мне, так это ужасно грустно. Я надеялся и верил, что они выполнят то, на что сами согласились. Я был очень разочарован, когда этого не произошло.

    Думаю, мы не должны просто принять это. Нужно что-то делать. WADA и МОК должны объединить свои силы.

    Во-первых, нам нужно защищать чистых спортсменов. Многие русские чисты, и сейчас они пострадают. Это непростая проблема. Очень печально, что они пострадают.

    (Возможность отстранения) вполне вероятна после того как они нарушили сроки.

    Я надеюсь, что русские лыжники будут участвовать в ЧМ-2019, но не под своим флагом. Туда могут поехать чистые спортсмены. На Олимпиаде они соревновались под флагом МОК. Возможно, теперь это будет флаг FIS. Я надеюсь, что решение найдется», – сказал Хайберг.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться