Устюгова прооперируют в Москве из-за трещины в пальце руки

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что двукратный чемпион мира перенесет операцию в Москве.

Накануне Устюгов попал в больницу после падения на лыжероллерной тренировке в итальянском Валь Сеналесе. Рентген показал, что лыжник получил трещину в большом пальце руки.

«Завтра Устюгов прилетает в Москву, где ему будет сделана операция. Мы приняли решение обратиться в клинику, где лечатся и оперируются наши волейболисты. Такие травмы у них обычное дело.

По перспективам возвращения Устюгова в строй и его участию в первых стартах сезона пока ничего не могу сказать, поскольку мы располагаем только рентгеновскими снимками.

Возможно, врачи сумеют наложить Сергею лангету таким образом, чтобы он был способен даже с загипсованной рукой держать лыжную палку. Полагаю, что Устюгов будет продолжать тренировки, просто какое-то время они будут ограниченными», – сказала Вяльбе.

Устюгов попал в больницу после падения на лыжероллерах. Спортсмен травмировал руку