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    Устюгова прооперируют в Москве из-за трещины в пальце руки

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) травмы ФЛГР Елена Вяльбе Сергей Устюгов Лыжные виды

    Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что двукратный чемпион мира Сергей Устюгов перенесет операцию в Москве.

    Накануне Устюгов попал в больницу после падения на лыжероллерной тренировке в итальянском Валь Сеналесе. Рентген показал, что лыжник получил трещину в большом пальце руки.

    «Завтра Устюгов прилетает в Москву, где ему будет сделана операция. Мы приняли решение обратиться в клинику, где лечатся и оперируются наши волейболисты. Такие травмы у них обычное дело.

    По перспективам возвращения Устюгова в строй и его участию в первых стартах сезона пока ничего не могу сказать, поскольку мы располагаем только рентгеновскими снимками.

    Возможно, врачи сумеют наложить Сергею лангету таким образом, чтобы он был способен даже с загипсованной рукой держать лыжную палку. Полагаю, что Устюгов будет продолжать тренировки, просто какое-то время они будут ограниченными», – сказала Вяльбе.

    Устюгов попал в больницу после падения на лыжероллерах. Спортсмен травмировал руку

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