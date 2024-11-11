«За октябрь получил 35 тысяч рублей». Победитель Кубка России – курьер в «Яндекс.Еде»

Конькобежец Евгений Жаров на недавнем Кубке России в Коломне победил в командном спринте со сборной Санкт-Петербурга.

А еще показал вот такие фотки оттуда.

Параллельно с соревнованиями Жаров подрабатывает развозом заказов в «Яндекс.Еде». И он такой в коньках не один.

Жарову 22 года, он из Нижнего Новгорода, но выступает за Санкт-Петербург. В прошлом году был 5-м на чемпионате России и попал в основу сборной.

Но для попадания на ставку ЦСП (то есть для зарплаты) этого недостаточно. Поэтому сейчас место в сборной означает для Жарова только гарантированные сборы, но не реальные деньги. Их он зарабатывает в «Яндексе».

Мы поговорили с Евгением.

Как устроена работа курьером: слоты, баллы и ошибки системы

– Как ты оказался в доставке еды?

– Идея пришла еще в прошлом году, но реализовал только сейчас. Сборы в Коломне у нас постоянно. А доставка это удобно: когда захотел, тогда и вышел на работу. График свободный, количество заказов можно варьировать, заканчивать почти в любой момент. Единственное, нужно завершить активный заказ – и свободен.

– В каком графике ты работаешь и как это сочетается с тренировками?

– Обычно я прихожу с утренней тренировки на льду и, если вечерняя – это велосипед, договариваюсь с тренером, чтобы вместо нее пойти курьером. Стараюсь поймать плановый слот, например, с 18 до 21 или с 21 до 23. После 23:00 по правилам работать нельзя. По выходным могу работать все 12 часов.

– Что такое плановый слот?

– Слоты бывают плановые (это когда работаешь фиксированное время) и свободные. Плановые выгоднее, у таких курьеров приоритет.

У каждого курьера в «Яндексе» есть рейтинг – от 1 до 10 баллов. Чем выше рейтинг, тем раньше тебе поступают заказы. Плановый слот – это плюс один балл. Еще плюс три – за то, что я на велосипеде. Остальное дается за количество выполненных заказов в неделю. Например, 12 заказов – плюс 1, 25 – плюс 2, ну и так далее.

Кажется, что все прозрачно, но на самом деле нет. Мы с ребятами, пока сидели без заказов, экспериментировали. Например, у меня рейтинг – «десятка», а у друга – «семерка», а заказ ему прилетает раньше. Звонили даже в поддержку, нам сказали, что такое бывает.

– Ты работаешь на том самом велосипеде, на котором тренируешься?

– Да.

– Он же стоит как зарплата курьера за несколько лет.

– Ну да. Немного жалко, но что делать? Курьерам ничего не выдают из транспорта, каждый работает на своем. А у меня единственный транспорт – велосипед. Люди на улице удивляются, спрашивают, чем это я таким занимаюсь...

Велотуфли не использую – вот их реально жалко и можно обойтись. Цокал бы каждый раз по этажам, стер бы подошву...

– Как тренер относится к твоей подработке?

– Нормально. Мы изначально договорились, результаты идут, поэтому он не против. В целом, я себя после работы очень даже хорошо чувствую. Кручу в восстановительном режиме, мышцы отдыхают.

– Сколько ты проезжаешь за смену?

– Когда работал по 12 часов, было порядка 70 км.

– Главный вопрос: сколько ты зарабатываешь?

– Очень по-разному. Бывает, в плохие дни за три часа получаешь три заказа, и все. На плановом слоте есть минимальная оплата труда. Даже если нет заказов, получаешь 150 рублей в час.

Когда вы делаете заказ и видите стоимость доставки, это же не все получает курьер. Часть идет сборщику в магазине. Или, например, есть отдельная доплата, если заказ весит больше 10 кг. А люди заказывают часто пятилитровку и еще три-четыре бутылки по литру. И вот едешь, шея затекает, а доплаты нет...

За октябрь мне пришло от «Яндекса» 35 тысяч. Учитывая, что там были соревнования и я не все дни работал – считаю, неплохо.

– Окей, в «Яндексе» ты заработал 35 тысяч. А сколько как спортсмен?

– Нисколько. К сожалению, я не спортсмен топ-уровня в России, поэтому зарплату не получаю. Я из Нижнего Новгорода, но учусь и выступаю за Санкт-Петербург. Но там мне ничего не платят. Единственный источник дохода – «Яндекс.Еда».

– А призовые? Ты же недавно занял первое место на Кубке России, а там анонсирована немаленькая выплата от федерации.

– Если бы платили за каждый этап, было бы прикольно. Но это положено только победителям и призерам финала Кубка (то есть по сумме всех этапов) и чемпионата России.

Суммы в открытом доступе, это не секрет. За победу в личной дисциплине платят 300 тысяч рублей, в командной – 200.

– Как жить без зарплаты и призовых?

– Ну, вот теперь есть какая-то зарплата в «Яндексе». Сборы нам полностью финансируют – питание, проживание... В Санкт-Петербурге в училище тоже живу и питаюсь бесплатно.

– Дома ты тоже подрабатываешь? В Питере курьер наверняка зарабатывает больше, чем в Коломне.

– Я хотел, но там это нереально. Нельзя просто так забирать велосипед из училища, даже если он твой.

– Что тебя мотивирует заниматься коньками? Пошел бы в какой-нибудь фитнес-центр и имел там нормальную зарплату.

– Если бы я сильно не любил лед, давно бы уже так и сделал. Но душа больше лежит к спорту. Пока есть силы, здоровье, время, хочу еще позаниматься коньками. Я же еще молодой, личные рекорды идут, жалко бросать...

На этот сезон я поставил несколько целей. Если с ними не справлюсь, скорее всего, буду заканчивать.

– Отсутствие международных соревнований на тебе как-то сказывается?

– Конкретно на мне – нет, потому что я в них ни разу не участвовал. Но в целом, думаю, с ними все равно было бы повеселее. Конкуренция бы выросла, у топовых спортсменов появилась бы совсем другая мотивация. А они бы уже заряжали и тех, кто классом пониже.

– Ты же не единственный в команде, кто подрабатывает в доставке?

– Два парня, которые со мной жили в комнате, тоже раньше работали, но сейчас перестали. Еще один недавно перешел по моей ссылке. Но он на своей машине, это еще выгоднее. Сначала отнекивался, а после первого этапа Кубка России сказал: давай, надо работать.

На самом деле, в «Яндекс.Еде» ведь есть плюсы. Свободный график, когда захотел, тогда и поехал. Мне нравится велосипед, ветерок в лицо... Я люблю природу, а сейчас хорошо узнал город, свободно в нем ориентируюсь. Уже есть постоянные клиенты, иногда прилетает заказ на знакомый адрес, а я знаю, что там любят и обычно заказывают.

– Много у тебя знакомых бросили спорт из-за безденежья?

– Полно.

– Если бы ты был большим боссом в спорте, что бы изменил?

– Ну, наверное, я бы сделал молодым спортсменам хоть какую-то минимальную зарплату. Пусть даже 10 тысяч в месяц – для спортсмена среднего уровня это все равно нормально. Потому что как только появляется семья, какие-то обязательства, многие уходят.

Если посмотреть, сколько денег вбухивают в наши сборы, кажется, что найти чуток на зарплату не так уж и нереально. Но допускаю, что это мне со стороны так легко говорить. А в реальности все сложнее.

Фото: автора; РИА Новости /Владимир Песня