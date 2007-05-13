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    Лига чемпионов. Финал. Казанский «Зенит» сыграет с итальянским «Кучине Любэ»

    Теги Кучине Любэ (Мачерата) Лига чемпионов результаты Зенит-Казань Перуджа Закса Волейбол

    Сегодня в Казани пройдет финальный матч мужской волейбольной Лиги чемпионов. Казанский «Зенит» сыграет с итальянским «Кучине Любэ». 

    Лига чемпионов

    Казань, Россия

    Мужчины

    Финал 

    Зенит-Казань Россия – Кучине Любэ Италия – 19.00

    Матч за 3-е место

    Закса Польша – Перуджа Италия – 16.00

    Российские клубы выигрывают волейбольную Лигу чемпионов уже шесть лет подряд («Зенит», новосибирский «Локомотив» и «Белогорье»). Казанский «Зенит» владел трофеем четыре раза и три последних сезона.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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