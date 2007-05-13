Лига чемпионов. Финал. Казанский «Зенит» сыграет с итальянским «Кучине Любэ»

Сегодня в Казани пройдет финальный матч мужской волейбольной Лиги чемпионов. Казанский «Зенит» сыграет с итальянским «Кучине Любэ».
Лига чемпионов
Казань, Россия
Мужчины
Финал
Зенит-Казань Россия – Кучине Любэ Италия – 19.00
Матч за 3-е место
Закса Польша – Перуджа Италия – 16.00
Российские клубы выигрывают волейбольную Лигу чемпионов уже шесть лет подряд («Зенит», новосибирский «Локомотив» и «Белогорье»). Казанский «Зенит» владел трофеем четыре раза и три последних сезона.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.