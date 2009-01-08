Чемпионат России. 17-й тур. «Белогорье» победило казанский «Зенит» и другие результаты

6 и 7 января прошли матчи 17-го тура мужского чемпионата России по волейболу. «Белогорье» в пяти сетах одолело казанский «Зенит».

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

17-й тур

6 января

Локомотив Новосибирск – Динамо Москва – 1-3 (25:18, 32:34, 22:25, 21:25)

Урал – Нова – 3-0 (25:21, 25:22, 25:18)

Факел – Зенит Санкт-Петербург – 3-0 (25:22, 25:22, 25:15)

Кузбасс – Югра-Самотлор – 3-0 (25:0, 25:0, 25:0)

Динамо-ЛО – Газпром-Югра – 3-1 (25:22, 20:25, 25:19, 33:31)

Ярославич – Енисей – 1-3 (19:25, 25:19, 14:25, 22:25)

7 января

Белогорье – Зенит-Казань – 3-2 (21:25, 25:20, 25:18, 20:25, 15:12)

Турнирное положение: Белогорье – 45 (17), Зенит-Казань – 45 (17), Факел – 40 (17), Динамо Москва – 32 (17), Урал – 30 (17), Кузбасс – 29 (17), Локомотив – 29 (17), Зенит Санкт-Петербург – 27 (17), Газпром-Югра – 22 (17), Нова – 20 (17), Енисей – 12 (17), Ярославич – 11 (17), Динамо-ЛО – 11 (17), Югра-Самотлор – 4 (17).