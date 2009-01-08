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    Чемпионат России. 17-й тур. «Белогорье» победило казанский «Зенит» и другие результаты

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    6 и 7 января прошли матчи 17-го тура мужского чемпионата России по волейболу. «Белогорье» в пяти сетах одолело казанский «Зенит».

    Чемпионат России

    Мужчины

    Предварительный этап

    17-й тур

    6 января

    Локомотив Новосибирск – Динамо Москва – 1-3 (25:18, 32:34, 22:25, 21:25)

    Урал – Нова – 3-0 (25:21, 25:22, 25:18)

    Факел – Зенит Санкт-Петербург – 3-0 (25:22, 25:22, 25:15)

    Кузбасс – Югра-Самотлор – 3-0 (25:0, 25:0, 25:0)

    Динамо-ЛО – Газпром-Югра – 3-1 (25:22, 20:25, 25:19, 33:31)

    Ярославич – Енисей – 1-3 (19:25, 25:19, 14:25, 22:25)

    7 января

    Белогорье – Зенит-Казань – 3-2 (21:25, 25:20, 25:18, 20:25, 15:12)

    Турнирное положение: Белогорье – 45 (17), Зенит-Казань – 45 (17), Факел – 40 (17), Динамо Москва – 32 (17),  Урал – 30 (17), Кузбасс – 29 (17), Локомотив – 29 (17), Зенит Санкт-Петербург – 27 (17), Газпром-Югра – 22 (17), Нова – 20 (17), Енисей – 12 (17), Ярославич – 11 (17), Динамо-ЛО – 11 (17), Югра-Самотлор – 4 (17).

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