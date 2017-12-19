Олимпийский чемпион Лондона Сергей Тетюхин вступил в Putin Team

Олимпийский чемпион Лондона-2012 по волейболу Сергей Тетюхин вступил в движение Putin Team.

«Наш президент для меня – человек-эпоха, символ России. Он вывел нашу страну на совершенно новый виток развития. Сделал такое, что не каждому под силу.

Благодаря ему мы сегодня по праву гордимся нашей Родиной. Мой президент, моя команда, Putin Team. Присоединяюсь, потому что вместе мы – сила», – написал Тетюхин.