Россия сыграет с Германией в финале чемпионата Европы по волейболу

Сборная России по волейболу в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Польше, разгромила Бельгию (3-0) и в пятый раз в истории сыграет в финале.

Соперниками россиян будет Германия, которая никогда не брала медалей Евро. До финала эту команду довел итальянский специалист, трехкратный чемпион мира Андреа Джани. Два года назад именно Джани сенсационно взял серебро со сборной Словении.

Первый и последний раз сборная России выигрывала золото чемпионата Европы в 2013 году – из той команды сейчас играют Гранкин, Вольвич, Михайлов и Ащев.

Матч Россия — Германия состоится 3 сентября в польском Кракове. Начало – в 21.30 по московскому времени.