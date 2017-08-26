Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чемпионат Европы. 2-й тур. Россия играет со Словенией, идет третий сет

    Теги чемпионат Европы сборная России результаты сборная Польши сборная Сербии сборная Италии сборная Франции сборная Болгарии сборная Германии сборная Испании сборная Словении сборная Словакии сборная Турции сборная Бельгии сборная Финляндии сборная Голландии сборная Эстонии сборная Чехии

    Сегодня пройдут четыре матча второго тура мужского чемпионата Европы в Польше. Сборная России сыграет со Словенией, Болгария встретится с Испанией.

    Чемпионат Европы

    Польша

    Групповой этап

    2-й тур

    Группа C

    Краков

    26 августа

    Россия – Словения – 2-0 (27:25, 30:28, 8:5, третий сет)

    Болгария – Испания – 21.30

    Турнирное положение: Россия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Словения – 1-0 (3), Болгария – 0-1 (0), Испания – 0-1 (0).

    Группа А

    Гданьск

    26 августа

    Эстония – Сербия – 18.30

    Финляндия – Польша – 21.30

    Турнирное положение: Сербия – 1-0 (3), Финляндия – 1-0 (2), Эстония – 0-1 (1), Польша – 0-1 (0).

    Группа B

    Щечин

    27 августа

    Словакия – Италия – 18.30

    Чехия – Германия – 21.30

    Турнирное положение: Чехия – 1-0 (3), Германия – 1-0 (2), Италия – 0-1 (1), Словакия – 0-1 (0).

    Группа D

    Катовице

    27 августа

    Турция – Бельгия – 18.30

    Голландия – Франция – 21.30

    Турнирное положение: Турция – 1-0 (3), Бельгия – 1-0 (2), Франция – 0-1 (1), Голландия – 0-1 (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться