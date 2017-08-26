Чемпионат Европы. 2-й тур. Россия играет со Словенией, идет третий сет

Сегодня пройдут четыре матча второго тура мужского чемпионата Европы в Польше. Сборная России сыграет со Словенией, Болгария встретится с Испанией.

Чемпионат Европы

Польша

Групповой этап

2-й тур

Группа C

Краков

26 августа

Россия – Словения – 2-0 (27:25, 30:28, 8:5, третий сет)

Болгария – Испания – 21.30

Турнирное положение: Россия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Словения – 1-0 (3), Болгария – 0-1 (0), Испания – 0-1 (0).

Группа А

Гданьск

26 августа

Эстония – Сербия – 18.30

Финляндия – Польша – 21.30

Турнирное положение: Сербия – 1-0 (3), Финляндия – 1-0 (2), Эстония – 0-1 (1), Польша – 0-1 (0).

Группа B

Щечин

27 августа

Словакия – Италия – 18.30

Чехия – Германия – 21.30

Турнирное положение: Чехия – 1-0 (3), Германия – 1-0 (2), Италия – 0-1 (1), Словакия – 0-1 (0).

Группа D

Катовице

27 августа

Турция – Бельгия – 18.30

Голландия – Франция – 21.30

Турнирное положение: Турция – 1-0 (3), Бельгия – 1-0 (2), Франция – 0-1 (1), Голландия – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.