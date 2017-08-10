Александр Волков: «Волейбольного бума в России после победы в Лондоне-2012 так и не случилось»

Олимпийский чемпион Александр Волков заявил, что популярность волейбола в России не выросла после победы мужской сборной в Лондоне-2012.

«Волейбольного бума после той победы так и не случилось. Не было такого: «Вау, олимпийские чемпионы, волейбол – это интересно». Дети ринулись в секции, взрослые – на трибуны.

Может, кризис виноват, но, вероятно, не хватило грамотного пиара и рекламы. Спустя 5 лет что имеем? На матчах чемпионата России нет ажиотажа, клубы Суперлиги закрываются, спонсоры идут неохотно, зарплаты не повышаются...

Такая же картина у девчонок-гандболисток. Мы всей командой болели за них в Рио. Они молодцы, сделали большое дело, впервые выиграли олимпийское золото. Но что дальше? Сходили на пару эфиров, все им похлопали, и до свидания.

Нам надо научиться делать из спортивных побед хороший продукт», – сказал Волков.

Россия уступала 0-2, но выиграла Олимпиаду. Это было уже 5 лет назад