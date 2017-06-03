«Газпром» подтвердил создание волейбольного петербургского «Зенита»

Корпорация «Газпром» создаст в Санкт-Петербурге профессиональный волейбольный клуб «Зенит», который будет выступать в чемпионате России со следующего сезона.

«В Санкт-Петербурге будет создан волейбольный клуб «Зенит», это окончательное решение. Это была идея и инициатива «Газпрома», это вполне естественный и логичный шаг, учитывая богатую футбольную историю в городе и отсутствие сильной мужской волейбольной команды.

Выступать он будет с предстоящего сезона, будет отдельным клубом, не входящим в структуру футбольного «Зенита», – сказал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.