Волейболиста «Факела» Кимерова высадили из самолета из-за того, что он не поместился на своем месте и занял свободное

Правоохранительные органы потребовали, чтобы волейболист новоуренгойского «Факела» Александр Кимеров покинул самолет из-за того, что спортсмен занял не свое место.

Кимеров собирался лететь рейсом Самара – Москва, который выполняла авиакомпания «Победа». Спортсмен, рост которого 215 см, не поместился на месте, указанном в его посадочном талоне. Из-за этого он либо занял свободное место в салоне, либо поменялся с другим пассажиром.

Сообщается, что стюардессе не понравилось, что волейболист вытянул ноги в проход, и она сообщила правоохранительным органам о том, что Кимеров нарушил правила рассадки пассажиров на борту самолета. Несколько сотрудников органов попытались силой заставить спортсмена покинуть салон, после чего Кимеров сам вышел из самолета.

Отметим, что по правилам лоукостера «Победа» пассажир не имеет права бесплатно выбирать место в салоне при регистрации, за данную услугу взимается отдельная плата, от 149 до 999 рублей (за ряды с увеличенным местом для ног).

«Мы не из шоу-бизнеса, в суд подавать не будем, но ждем официальных извинений», – заявил директор «Факела» Николай Капранов, которого цитирует ТАСС.